Gleisi Hoffmann aceita convite de Lula para disputar Senado no Paraná

A ministra Gleisi Hoffmann disse que a CPMI pode comprometer a investigação das fraudes e a devolução de descontos indevidos - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil )

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), aceitou o pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para disputar uma vaga no Senado pelo Paraná. A decisão foi tomada após reunião realizada na semana passada, quando a ministra deu sinal verde imediato ao convite e passou a demonstrar entusiasmo com o novo desafio eleitoral.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Até então, Gleisi pretendia deixar o ministério para concorrer à Câmara dos Deputados, considerada internamente uma disputa mais previsível por conta do maior número de cadeiras disputadas. A avaliação, no entanto, mudou diante da estratégia do Palácio do Planalto de reforçar a presença do PT no Legislativo com nomes de maior projeção política.

Leia também: Rogério Marinho deixa disputa no RN e assume campanha de Flávio

Em publicação nas redes sociais, Gleisi confirmou a disposição de entrar na corrida eleitoral. “Reafirmei o meu compromisso de fortalecer, no Paraná, o projeto liderado pelo presidente Lula. Sou pré-candidata ao Senado Federal”, escreveu, após reunião com Lula, o presidente do PT, Edinho Silva, e o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri.

No partido, a leitura é que uma eventual chapa formada pelo deputado estadual Requião Filho (PDT) ao governo do estado e Gleisi Hoffmann ao Senado tornaria a disputa no Paraná mais competitiva. Aliados avaliam ainda que esse arranjo manteria o governador Ratinho Júnior (PSD), apontado como possível adversário de Lula em 2026, concentrado no cenário local.

O apoio do PT à candidatura de Requião Filho foi oficializado no mês passado e tem como pano de fundo a tentativa de enfrentar o senador Sergio Moro (União Brasil), que lidera as pesquisas, além do grupo político de Ratinho Júnior, que deve lançar um sucessor. A articulação também envolve o presidente da Itaipu Binacional, Enio Verri (PT), aliado de Gleisi, que chegou a ser cotado para o Senado ou o governo, mas deve disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.



