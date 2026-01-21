InícioPolítica
Ex-presidente preso

Tarcísio agradece Moraes por autorizar visita a Bolsonaro: "Fiquei satisfeito"

Governador de São Paulo diz que irá prestar solidariedade ao ex-presidente preso na Papudinha, em Brasília. "Preciso sempre reforçar que ele vai sempre poder contar comigo", declarou

Segundo o governador, o objetivo da ida a Brasília é demonstrar apoio e oferecer ajuda
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou que visitará o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso em Brasília. O encontro está previsto para esta quinta-feira (22/1) e foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a quem Tarcísio agradeceu.

A declaração foi feita ontem (21) durante coletiva de imprensa após a entrega de unidades habitacionais no município de São José da Bela Vista, no interior paulista. Na ocasião, Tarcísio destacou o caráter pessoal da visita e a relação de proximidade com o ex-presidente.

“Eu fico satisfeito de ele ter me dado essa oportunidade, porque eu vou lá visitar um amigo. Uma pessoa que tem muita consideração”, disse. Segundo o governador, o objetivo é demonstrar apoio e oferecer ajuda. “Vou lá manifestar a minha solidariedade, manifestar o meu apoio, ver se ele está precisando de alguma coisa. Preciso sempre reforçar que ele vai sempre poder contar comigo”, afirmou.

Na mesma decisão que liberou a visita de Tarcísio, Moraes autorizou outros dois pedidos feitos por Bolsonaro. Estão previstas as visitas de Diego Torres Dourado, irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, no dia 28 de janeiro, e do pecuarista Bruno Scheid, no dia 29.

Condenado a 27 anos e tres meses de prisão, Bolsonaro foi transferido na semana passada da Superintendência da Polícia Federal para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.

Por Danandra Rocha
postado em 21/01/2026 12:35 / atualizado em 21/01/2026 12:37
