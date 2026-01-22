InícioPolítica
Lula debate com aliados antes de decidir sobre ingresso no Conselho de Paz

Líder brasileiro foi convidado por Trump a integrar um grupo responsável por intermediar conflito Israel e Hamas e por supervisionar reconstrução de Gaza

Brasil tem discutido a proposta com aliados também convidados a integrar o grupo. - (crédito: BBC/Monika Ghosh)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai dialogar com países aliados antes de decidir sobre o convite para que o Brasil integre o Conselho de Paz, criado na quinta-feira (21/1) pelos Estados Unidos para mediar o conflito entre Israel e Hamas e supervisionar a reconstrução de Gaza.

Segundo fontes do Ministério das Relações Exteriores, o Brasil tem discutido a proposta com aliados também convidados a integrar o grupo.

Conversas

Interlocutores consultados pelo Correio afirmaram, porém, não saber quais países Lula já contatou. Segundo o Planalto, o presidente realizou ligações para três líderes entre quarta e quinta-feira (22).

Das ligações realizadas, apenas a feita ao presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, envolveu um representante também convidado para o Conselho de Paz. Ontem, Lula e Erdogan discutiram a situação em Gaza e os esforços internacionais pela paz na região.

A ligação mais recente foi com o líder da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Hoje, Lula discutiu com Abbas os cenários para a reconstrução de Gaza após o cessar-fogo do conflito entre Israel e Hamas.

Antes de ligar para Abbas, o presidente Lula conversou com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, sobre a situação em Gaza. Ambos defenderam uma reforma ampla da Organização das Nações Unidas (ONU) e de seu Conselho de Segurança.

Por Francisco Artur de Lima
postado em 22/01/2026 16:40
