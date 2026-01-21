COP e G20 são temas de conversa entre Lula e presidente da Turquia nesta quarta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chefe da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, conversaram por telefone, nesta quarta-feira (21/1). Os dois trataram sobre as experiências brasileiras na presidência do G20 e na organização da 30ª Conferência sobre Mudanças do Clima da Nações Unidas (COP30), realizada no ano passado, em Belém.

Segundo o Planalto, Erdogan manifestou interesse em contar com experiência brasileira para a organização da COP31, prevista para ocorrer em novembro deste ano, na Turquia.

Em Belém, a COP30 mostrou resultados como a criação de um Mapa do Caminho para transição energética de países e o desenvolvimento de um fundo de investimento para proteção das florestas, o Fundo Florestas Tropicais Para Sempre (TFFF, em inglês).

Investimentos bilaterais

Na conversa por telefone, os líderes brasileiro e turco também concordaram em ampliar e diversificar o comércio bilateral entre os países. Segundo o Planalto, a relação comercial entre Brasil e Turquia foi de cerca de U$ 5,5 bilhões em 2025.

Nesse tema, também endossaram a organização de reuniões entre os setores privados do Brasil e da Turquia. O líder turco ainda disse ao petista que empresas de seu país estariam dispostas a investir no Brasil, principalmente no setor de infraestrutura.