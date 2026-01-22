Lula conversa com líder palestino sobre reconstrução de Gaza e Conselho de Paz

Lula perguntou ao presidente Abbas sobre cenários para reconstrução de Gaza após o cessar-fogo do conflito entre Israel e Hamas -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou, nesta quinta-feira (22/1), para o líder da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Segundo informações do Planalto, Lula perguntou ao presidente Abbas sobre cenários para reconstrução de Gaza após o cessar-fogo do conflito entre Israel e Hamas.

Os líderes brasileiro e palestino ainda trocaram impressões sobre o plano de paz na região — devastada por causa da guerra — e acordaram em manter contato sobre o tema. Na ligação, Lula também reforçou a posição brasileira pela paz no Oriente Médio.

Planalto avalia aderir ao Conselho de Paz

As conversas entre Lula e Abbas aconteceram enquanto o presidente brasileiro avalia a entrada do Brasil no Conselho de Paz, criado na quarta-feira (21) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para mediar a resolução do conflito entre Israel e Hamas.

Segundo interlocutores do Ministério das Relações Exteriores, enquanto avalia seu ingresso no conselho, o Brasil tem discutido a possibilidade em conversas com países aliados também convidados a integrar o grupo criado pelos Estados Unidos.

Ao lançar o Conselho de Paz ontem, em Davos, na Suíça, Trump afirmou que o grupo vai supervisionar um plano de paz que prevê a Faixa de Gaza como região livre de grupos armados.

Segundo o plano, o comando de Gaza ficará a cargo de um governo de transição, formado por um comitê palestino sob supervisão do Conselho.