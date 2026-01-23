Lula celebra 2 milhões de moradias do Minha Casa, Minha Vida em Maceió

A cerimônia também inclui a entrega de 1.337 unidades habitacionais em Alagoas, construídas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta sexta-feira (23/1), de um ato em Maceió que marca a contratação de 2 milhões de moradias pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) desde a sua retomada, em 2023. A meta, inicialmente prevista para ser alcançada apenas em 2026, foi batida em dezembro de 2025, um ano antes do prazo estabelecido pelo Governo Federal.

A cerimônia também inclui a entrega de 1.337 unidades habitacionais em Alagoas, construídas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). As moradias estão distribuídas entre os empreendimentos Dr. Pedro Teixeira Duarte I e II, Parque da Lagoa e Diana Simon Duarte. O evento reúne ministros de áreas estratégicas do governo, entre eles Jader Filho (Cidades), Rui Costa (Casa Civil), Renan Filho (Transportes) e Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais), além de autoridades locais.

Retomado no início do atual mandato, o Minha Casa, Minha Vida completa três anos com números considerados históricos. Desde 2023, o programa passou por uma reformulação legal e operacional, ampliando o acesso à moradia digna, incorporando critérios de sustentabilidade urbana e recolocando a política habitacional no centro das ações de desenvolvimento social. Até 2025, foram contratadas 2,11 milhões de unidades em todo o país, com investimento federal de R$ 317,78 bilhões.

Em Alagoas, o programa já viabilizou a contratação de 36.318 moradias, resultado de aportes federais que somam R$ 4,6 bilhões. A presença do presidente no estado simboliza o papel do Nordeste no avanço da política habitacional, região que concentra mais de meio milhão de unidades contratadas desde a retomada do programa.

Criado em 2009 durante o segundo mandato de Lula, o Minha Casa, Minha Vida foi relançado oficialmente em fevereiro de 2023, após a assinatura da Medida Provisória nº 1.162 — posteriormente convertida na Lei nº 14.620. Desde então, o programa passou a adotar novas diretrizes e já alcança 85% dos municípios brasileiros, o equivalente a 4.764 cidades.

Uma das principais mudanças foi a ampliação das faixas de renda atendidas. A prioridade segue sendo as famílias da Faixa 1, com renda mensal de até R$ 2.850, que podem receber subsídios de até 95% do valor do imóvel. As Faixas 2 e 3 atendem rendas de até R$ 8.600, enquanto, em 2025, foi criada a Faixa Classe Média, voltada a famílias com renda de até R$ 12 mil. O redesenho do programa também impulsiona a construção civil e a geração de empregos em todo o país.

As 2,1 milhões de moradias contratadas devem beneficiar cerca de 8,4 milhões de pessoas nas cinco regiões. O Sudeste lidera em número de beneficiados, seguido pelo Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Em termos de investimentos, o Sudeste concentra o maior volume de recursos, com R$ 144,7 bilhões aplicados entre 2023 e 2025.

Além da agenda habitacional, o governo federal também realiza entregas na área da saúde em Alagoas. O estado recebe sete novas ambulâncias para renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), destinadas aos municípios de Maceió, Arapiraca, União dos Palmares e Penedo. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participa da entrega.

Outro reforço anunciado é a distribuição de 17 Unidades Odontológicas Móveis, que irão atender municípios do interior e da região metropolitana, ampliando o acesso a serviços de saúde bucal. As unidades serão encaminhadas, entre outros, para Arapiraca, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, Piranhas e União dos Palmares.