Moraes libera nova visita de Tarcísio a Bolsonaro na Papudinha

A nova autorização ocorre uma semana após Tarcísio adiar uma visita anteriormente programada, decisão que gerou ruídos no campo da direita - (crédito: AFP)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, na próxima quinta-feira (29/1). O encontro está previsto para o período das 11h às 13h, dentro da janela de horários permitida para visitas, que se concentram entre quartas e quintas-feiras.



A nova autorização ocorre uma semana após Tarcísio adiar uma visita anteriormente programada, decisão que gerou ruídos no campo da direita e alimentou especulações sobre disputas internas em torno da sucessão do bolsonarismo para a eleição presidencial de 2026. Na ocasião, o governador permaneceu em São Paulo e registrou na agenda oficial compromissos classificados como “despachos internos”.

Além da visita de Tarcísio, Bolsonaro receberá outras duas autoridades na quarta-feira (28). Estão autorizados o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jorge Antônio de Oliveira Francisco, no período das 11h às 13h, e o senador Rogério Marinho (PL-RN), entre 8h e 10h.

Nos bastidores, o adiamento da visita de ontem foi interpretado como um gesto político. Interlocutores do governador relataram que o encontro poderia resultar em pressões para que Tarcísio declarasse apoio público à pré-candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e reafirmasse, de forma explícita, o compromisso com a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes.

Embora Tarcísio nunca tenha manifestado intenção de disputar o Palácio do Planalto, aliados reconhecem que ele é frequentemente citado por segmentos da direita como um nome competitivo para a corrida presidencial. Essa leitura tem provocado desconforto no núcleo mais próximo da família Bolsonaro, que trabalha para consolidar Flávio como herdeiro político do ex-presidente.

