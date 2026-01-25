Destroços da implosão do Torre Palace atingem hotel vizinho

Primeiro hotel de luxo da capital é demolido às 10h deste domingo (25/1) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A implosão do antigo Hotel Torre Palace, realizada às 10h deste domingo (25/1), deixou destroços espalhados pelo Setor Hoteleiro Norte e causou danos em um dos hotéis localizados nas imediações da área isolada. Entre o Brasília Tower Hotel, o LET’s Idea Brasília Hotel e o Nobile Suites Monumental, apenas este último foi afetado pela queda de resíduos da estrutura demolida.

De acordo com informações apuradas no local, pelo menos cinco vidraças do Nobile Suites Monumental foram quebradas após o colapso do prédio. Além disso, a parte frontal do hotel ficou tomada por fragmentos de concreto e poeira, exigindo trabalho de limpeza logo após a implosão. Apesar dos prejuízos materiais, não houve registro de feridos.

Implosão marcou o fim de um prédio histórico

O relógio marcava exatamente 10h quando o Torre Palace, antigo símbolo de luxo e sofisticação de Brasília, começou a ruir. Em poucos segundos, o edifício veio abaixo, encerrando uma trajetória de mais de cinco décadas de história e 13 anos de abandono no Setor Hoteleiro Norte.

A demolição foi realizada de forma planejada e controlada, com o uso de cerca de 165 quilos de explosivos, distribuídos em aproximadamente mil pontos da estrutura. A sequência de detonações foi precedida por alertas sonoros e mensagens enviadas por celular, enquanto drones e equipes aéreas registravam os instantes finais do prédio.

Para a realização da operação, foi montada uma força-tarefa com a atuação integrada do Detran, Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Um perímetro de segurança de até 300 metros foi mantido evacuado, e hóspedes de hotéis próximos foram retirados preventivamente ainda pela manhã.

O trânsito na região também sofreu alterações, com interdições nas vias N1 e N2, desvios pela W3 e bloqueio de estacionamentos próximos, já que havia previsão de que escombros atingissem áreas vizinhas. Mesmo com as restrições, moradores e curiosos acompanharam a implosão de pontos considerados seguros, especialmente nas proximidades da Torre de TV.

Após a queda da estrutura, equipes técnicas iniciaram vistorias nos prédios do entorno para avaliar possíveis danos e garantir a segurança da área. A retirada dos destroços e a limpeza do terreno devem ocorrer de forma gradual nos próximos dias.