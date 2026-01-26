"Foi um milagre ninguém ter morrido", diz Nikolas após raio atingir caminhada no DF

Segundo o parlamentar, apenas duas vítimas permaneceram em observação hospitalar e nenhuma apresenta quadro grave - (crédito: Reprodução/Youtube)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) confirmou que 27 pessoas precisaram de atendimento médico após serem atingidas por um raio durante uma caminhada promovida por apoiadores no Distrito Federal. Segundo ele, apenas duas vítimas permaneceram em observação hospitalar e nenhuma apresenta quadro grave.

As declarações foram dadas ao programa Pânico, da Jovem Pan, nesta segunda-feira (26/1), após questionamento dos apresentadores sobre o estado de saúde das pessoas atingidas durante a mobilização.

Nikolas disse que esteve pessoalmente no Hospital de Base do Distrito Federal, em Brasília, onde conversou com a equipe médica responsável pelos atendimentos. “Assim que soube da informação, estive no Hospital de Base do DF”, afirmou.

O parlamentar classificou o episódio como um “livramento” e ressaltou que, apesar da força do fenômeno climático, não houve mortes. “Foi um milagre ninguém ter morrido, pois caiu um raio forte que ricocheteou nas pessoas”, declarou durante a entrevista.

Nikolas criticou também a forma como o episódio foi explorado politicamente. Segundo ele, houve tentativa de associar o incidente natural à sua atuação política. “Tentaram criar uma narrativa em cima de mim por um incidente natural, enquanto ignoram problemas como o rombo do INSS ou estatais quebradas sob o governo atual”, disse ele.

Segundo o bolsonarista, o objetivo da mobilização não foi eleitoral, mas incentivar o engajamento da população diante do cenário político nacional.

O parlamentar destacou ainda que o ato contou com a participação de pessoas de diferentes faixas etárias, incluindo idosos, crianças e pessoas com deficiência. Para ele, a presença do público, mesmo sob chuva intensa, simbolizou um movimento de fé e resistência.