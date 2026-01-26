Com Lula, Fifa e CBF projetam Copa do Mundo Feminina histórica no Brasil

O Brasil deu mais um passo na preparação para a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. Em reunião realizada nesta segunda-feira (26/1), no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, e o técnico da Seleção Brasileira masculina, Carlo Ancelotti.

O encontro reforçou o otimismo das entidades com a organização do torneio, que será disputado entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, em oito cidades brasileiras, com a participação de 32 seleções.

Após a reunião, Infantino afirmou que o Mundial no Brasil tem tudo para se tornar o maior da história do futebol feminino. Segundo ele, a competição deve atrair entre três e quatro milhões de torcedores aos estádios e alcançar uma audiência global mínima de três bilhões de pessoas. “Eventos como a Copa do Mundo unem países e pessoas do mundo inteiro. Precisamos disso, especialmente no momento atual. O Brasil está pronto: tem estádios, hotéis, aeroportos. Só precisamos da alegria do povo”, declarou.

O presidente da Fifa também destacou o papel social do torneio. Além de impulsionar o futebol feminino, a Copa de 2027 será usada como plataforma para campanhas de conscientização contra a violência de gênero. “Queremos apoiar as mulheres, o futebol feminino e todas as causas relacionadas a elas, especialmente o combate à violência contra as mulheres e ao feminicídio. Vamos trabalhar juntos também na educação sobre esse tema”, afirmou.

Para o presidente da CBF, Samir Xaud, o Mundial representa um ponto de virada para o futebol feminino no Brasil e na América do Sul. “Estamos vivendo um momento ímpar. Esse evento será um divisor de águas para o nosso futebol feminino e para o futebol sul-americano. A parceria entre Fifa, CBF e governo do Brasil é total para fazermos a melhor Copa do Mundo da história”, disse.

Mundial de Clubes



Durante o encontro, também foi mencionado o interesse brasileiro em sediar a Copa do Mundo de Clubes em 2029. Embora o tema não tenha sido discutido formalmente com o presidente Lula, Xaud confirmou que o país pretende apresentar candidatura. “O Brasil está apto a receber um evento desse porte. Ainda há muitas conversas e ajustes, mas vamos trabalhar para colocar o país na disputa”, afirmou.

A marca oficial da Copa do Mundo Feminina de 2027 foi apresentada no domingo (25), no Rio de Janeiro, simbolizando o início de uma nova fase de mobilização em torno do torneio.