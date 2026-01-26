Maioria de manifestantes atingidos por raio já recebeu alta

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) informou que o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) recebeu 27 pacientes vítimas do raio e que todos eles já tiveram alta.
“Esclarecemos que todas as informações necessárias são repassadas diretamente aos familiares, conforme os protocolos vigentes. Reforçamos que o Hran, o Hospital de Base e as demais unidades da rede seguem preparados para o atendimento a qualquer eventualidade. Não houve registro de óbitos até o momento”, escreveu o SES-DF, em nota.
Nikolas Ferreira, parlamentar que liderou o protesto, iniciado em Paracatu (MG), visitou os apoiadores feridos no Hospital de Base e chamou o acontecimento de “incidente natural”.
“Fiz questão de vir aqui pessoalmente, mesmo após 255 km rodados, mas aconteceu um incidente natural, não foi por irresponsabilidade nossa, não foi por falta de organização, não foi por tumulto”, disse à imprensa.
*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro
