Maioria de manifestantes atingidos por raio já recebeu alta

47 vítimas foram encaminhadas para hospitais da região; 11 delas exigiram maiores cuidados médicos - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press.)

A maior parte dos manifestantes que deram entrada nos hospitais de Brasília, após serem atingidos por um raio no local final da “Caminhada pela Liberdade”, neste domingo (25/1), comandada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), já recebeu alta. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 89 pessoas precisaram receber algum tipo de atendimento no local.

Do total, 47 vítimas foram encaminhadas para hospitais da região. Onze delas exigiram maiores cuidados médicos, de acordo com a avaliação da corporação.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), 14 pessoas foram encaminhadas ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), depois do acidente. Deste total, três pacientes seguem internados e estáveis, um paciente foi transferido para o Hospital Santa Marta e outro recebeu alta a pedido para atendimento na rede privada. Os demais pacientes já estão em casa.

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) informou que o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) recebeu 27 pacientes vítimas do raio e que todos eles já tiveram alta.

“Esclarecemos que todas as informações necessárias são repassadas diretamente aos familiares, conforme os protocolos vigentes. Reforçamos que o Hran, o Hospital de Base e as demais unidades da rede seguem preparados para o atendimento a qualquer eventualidade. Não houve registro de óbitos até o momento”, escreveu o SES-DF, em nota.

Nikolas Ferreira, parlamentar que liderou o protesto, iniciado em Paracatu (MG), visitou os apoiadores feridos no Hospital de Base e chamou o acontecimento de “incidente natural”.

“Fiz questão de vir aqui pessoalmente, mesmo após 255 km rodados, mas aconteceu um incidente natural, não foi por irresponsabilidade nossa, não foi por falta de organização, não foi por tumulto”, disse à imprensa.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro