Everardo Maciel: país vive "profundo desequilíbrio institucional"

Há uma espécie de condescendência com um quadro que é ruim, diz Everardo Maciel

O Brasil enfrenta um quadro de agravamento fiscal e institucional, inserido em uma conjuntura internacional desfavorável. Fatores externos e internos se combinam para ampliar riscos no curto e no médio prazos. Foi o que afirmou o ex-secretário da Receita Federal Everardo Maciel, em conversa com os jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Samanta Sallum, na edição desta segunda-feira(26/1) do CB.Poder — uma parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília.

“Nós temos problemas que são agravados por uma conjuntura internacional muito adversa. Se alguém falasse, há mais de um ano, que os Estados Unidos teriam a pretensão de ocupar a Groenlândia, seria tido como um lunático e se alguém falasse que os Estados Unidos iam deflagrar uma guerra comercial por meio da imposição de tarifas, no comércio internacional, seria inimaginável”, destacou.

De acordo com o economista, a conjuntura externa se soma a problemas internos que vêm sendo postergados. “Aqui, nós temos problemas que vêm sendo agravados todos os anos, porque nós não estamos olhando para eles. Há uma espécie de condescendência com um quadro que é ruim, tendente a piorar”, afirmou.

Sobre a situação das contas públicas, Maciel apontou a existência de um risco fiscal latente. “Parece indiscutível que, em algum momento não muito distante, nós vamos ter uma crise fiscal neste país.” Para ele, essa crise fiscal tem um potencial de produzir efeitos na economia, mas que eles não são visíveis ainda.

Maciel dividiu os desafios do Brasil em dois grandes grupos. “Eu acho que tem duas classes de problemas. Os problemas da disfunção do Estado. O Estado brasileiro não está funcionando. O segundo é até mais relevante do que esse, é um profundo desequilíbrio institucional”, opinou.



