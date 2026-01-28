Lula defende integração regional e protagonismo verde do Brasil

"Em um mundo envolto em turbulências, o Brasil escolheu o caminho da democracia, da paz, do multilateralismo e da integração regional", afirmou Lula - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou, nesta quarta-feira (28/1), durante a abertura do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe 2026, o Brasil como um país estável e aberto ao diálogo, que tem ampliado sua presença econômica no cenário internacional.

Segundo o presidente, a combinação de estabilidade política, social, econômica, fiscal e jurídica tem contribuído para a atração de volumes recordes de capital estrangeiro nos últimos anos.

Ele destacou que o país vem ampliando a inserção no comércio global a partir de regras multilaterais e de uma estratégia de diversificação de parceiros, envolvendo tanto economias tradicionais quanto emergentes. “Nossa estabilidade política, social, econômica, fiscal e jurídica tem sido reconhecida em todo o mundo”, disse.

Em 2025, de acordo com Lula, a corrente de comércio brasileira alcançou US$ 629 bilhões, com recordes simultâneos de exportações e importações.

Ao tratar do cenário interno, o presidente afirmou que o país tem crescido acima da média mundial desde 2023, com inflação sob controle e o menor nível de desemprego da série histórica. Ele mencionou políticas de valorização do salário mínimo, aumento da renda do trabalho e avanços na justiça tributária, além de ressaltar a saída do Brasil do Mapa da Fome da FAO. Nesse período, afirmou, 17,4 milhões de pessoas ascenderam socialmente, refletindo a retomada de políticas de inclusão.

“Seguimos promovendo um comércio internacional justo, equilibrado e baseado em regras multilateralmente acordadas”, pontuou.

A agenda ambiental ocupou lugar central no discurso. Lula apresentou o Brasil como protagonista da economia verde, lembrando que cerca de 90% da matriz elétrica nacional é composta por fontes renováveis e que o país é líder mundial em biocombustíveis. O Plano de Transformação Ecológica, segundo ele, já mapeou aproximadamente US$ 90 bilhões em projetos voltados à transição sustentável, e o governo prepara um roteiro para reduzir gradualmente a dependência de combustíveis fósseis.

No campo externo, o presidente ressaltou a retomada do protagonismo brasileiro na integração regional e nas negociações comerciais. Ele citou a conclusão dos acordos do Mercosul com Cingapura e com a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), além da assinatura do tratado Mercosul-União Europeia após mais de duas décadas de negociações, que deve envolver um mercado de 720 milhões de pessoas. Lula também mencionou a ampliação de acordos com Índia e México, a retomada de conversas com Canadá, o avanço nas negociações com Emirados Árabes Unidos e iniciativas com Japão e Vietnã.

O presidente sinalizou ainda expectativas de progresso rápido em tratativas com Panamá, República Dominicana e El Salvador, bem como a atualização de acordos do Mercosul com Colômbia e Equador. Em paralelo, destacou o avanço do programa Rotas de Integração Sul-Americana, que reúne obras de infraestrutura logística, energética e digital com potencial de dobrar o comércio intrarregional nos próximos anos.