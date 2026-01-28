InícioPolítica
Bolsonaro recebe visita de Valdemar Costa Neto e de ministro do TCU

A informação foi repassada ao Correio pelo líder da oposição, Cabo Gilberto Silva (PL-PB). Visitas ocorrem na quinta-feira (29/1)

Bolsonaro recebe visita de Valdemar Costa Neto e do presidente do TCU nesta quinta (29). - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)
Bolsonaro recebe visita de Valdemar Costa Neto e do presidente do TCU nesta quinta (29). - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) vai receber a visita do presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, na quinta-feira (29/1), no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. A informação foi dada pelo líder da oposição na Câmara dos Deputados, Cabo Gilberto Silva (PL-PB), que confirmou que também irá visitar o ex-mandatário.

Além de Valdemar Costa Neto e Cabo Gilberto, a lista de visitantes ainda inclui o deputado Hélio Lopes (PL-RJ), o senador Wilder Morais (PL-GO), o senador Magno Malta (PL-ES), o senador Rogério Marinho (PL-RN) e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Jorge de Oliveira.

As visitas fazem parte de um pedido da defesa de Jair Bolsonaro encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para que fossem autorizadas as visitas de caráter político durante o período em que o político cumpre pena em regime fechado.

Na última semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chegou a receber autorização do STF para visitar Bolsonaro, mas o encontro acabou sendo cancelado. Entretanto existe uma expectativa de que a visita ocorra também nesta quinta-feira.

Os encontros políticos ocorrem em meio ao anúncio da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, para a disputa ao cargo presidencial como sucesso do pai ao Planalto nas eleições deste ano.

Preso desde o dia 22 de novembro, Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão em regime fechado, após condenação por tentativa de golpe de Estado, no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, localizado no Complexo da Papuda.

postado em 28/01/2026 12:59 / atualizado em 28/01/2026 13:10
