Gleisi defende candidatura de Haddad em SP: "Todos têm que entrar em campo"

Enquanto o ministro da Fazenda não anunciou se será ou não postulante às eleições, Gleisi já avisou que vai concorrer a uma vaga no Senado pelo estado do Paraná - (crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil)

A ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria e Relações Institucionais (SRI), defendeu, nesta quarta-feira (28/1), que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixe a pasta para tornar-se candidato nas eleições de outubro. Filiado ao PT de São Paulo, Haddad ainda não definiu se será candidato nas eleições deste ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Não temos direito de deixar a extrema-direita voltar ao poder no país. Eu acho que todos têm que entrar em campo, todos têm que vestir a camisa. Por isso, defendo que todos os nossos melhores quadros disputem as eleições, inclusive o ministro Haddad”, afirmou a titular do SRI, durante café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Lula escolhe presidente do Conselhão para substituir Gleisi na SRI

Enquanto o ministro da Fazenda não definiu se será ou não postulante às eleições, a ministra Gleisi já avisou que vai concorrer a uma vaga no Senado pelo estado do Paraná. Ela afirmou que deixará o ministério no fim de março. A expectativa é que seu cargo seja assumido por Olavo Noleto, atual presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), grupo conhecido como "Conselhão".

Gleisi também comentou sobre a orientação do presidente Lula de que seus ministros deixem os ministérios para se candidatar em seus respectivos estados. Ao todo, a expectativa é que ao menos 20 dos 38 representantes de pastas atuem como palanque de Lula em suas unidades federativas.

Leia também: Lula e presidente eleito do Chile reforçam agenda de cooperação regional

"O presidente Lula tem clareza dessa responsabilidade que ele tem (em não deixar a volta da "extrema-direita"). Por isso, eu acho que numa situação de enfretamento e que está em risco um projeto de manter a nossa democracia, todos têm que entrar em campo (se candidatar), todos têm que vestir a camisa e fazer aquilo que melhor sabem fazer na disputa eleitoral", afirmou a ministra.