InícioPolítica
Articulação política

Lula escolhe presidente do Conselhão para substituir Gleisi na SRI

Troca na pasta ocorrerá após a ministra ter anunciado que vai disputar as eleições deste ano para o Senado, pelo Paraná

Próximo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Olavo Noleto aparece ao lado de Janja e Gleisi Hoffmann - (crédito: Reprodução/Instagram @OlavoNoleto)
Próximo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Olavo Noleto aparece ao lado de Janja e Gleisi Hoffmann - (crédito: Reprodução/Instagram @OlavoNoleto)

A ministra Gleisi Hoffmann, da pasta de Relações Institucionais do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou o nome de Olavo Noleto para substituí-la à frente do ministério. Lula decidiu pela troca após a ministra ter anunciado que vai disputar as eleições deste ano para o Senado, pelo Paraná.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Figura conhecida em outros mandatos do líder petista, Noleto vai deixar o comando do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, grupo conhecido como "Conselhão", para assumir a pasta das Relações Institucionais. Segundo apurou o Correio, a expectativa é que Lula nomeie Noleto nos primeiros dias de abril, logo após Gleisi Hoffmann se desincompatibilizar do cargo.   

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A substituição de Gleisi não será a primeira vez em que Olavo Noleto assumirá um cargo na Secretaria de Relações Institucionais. Antes de chefiar o Conselhão, ele atuou como secretário-executivo da pasta. quando Alexandre Padilha — atual titular da Saúde — ainda comandava a SRI. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 27/01/2026 16:07 / atualizado em 27/01/2026 16:08
SIGA
x