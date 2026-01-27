Lula escolhe presidente do Conselhão para substituir Gleisi na SRI

Próximo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Olavo Noleto aparece ao lado de Janja e Gleisi Hoffmann - (crédito: Reprodução/Instagram @OlavoNoleto)

A ministra Gleisi Hoffmann, da pasta de Relações Institucionais do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou o nome de Olavo Noleto para substituí-la à frente do ministério. Lula decidiu pela troca após a ministra ter anunciado que vai disputar as eleições deste ano para o Senado, pelo Paraná.

Figura conhecida em outros mandatos do líder petista, Noleto vai deixar o comando do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, grupo conhecido como "Conselhão", para assumir a pasta das Relações Institucionais. Segundo apurou o Correio, a expectativa é que Lula nomeie Noleto nos primeiros dias de abril, logo após Gleisi Hoffmann se desincompatibilizar do cargo.

A substituição de Gleisi não será a primeira vez em que Olavo Noleto assumirá um cargo na Secretaria de Relações Institucionais. Antes de chefiar o Conselhão, ele atuou como secretário-executivo da pasta. quando Alexandre Padilha — atual titular da Saúde — ainda comandava a SRI.