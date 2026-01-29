Caso Master: Toffoli retira sigilo de depoimentos de Vorcaro e Costa

Depoimentos foram colhidos pela Polícia Federal no fim de dezembro - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli retirou, nesta quinta-feira (29/1) o sigilo dos depoimentos prestados à Polícia Federal pelos banqueiros Daniel Vorcaro, do Banco Master, e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), e de Ailton de Aquino, diretor de Fiscalização do Banco Central. A oitiva foi realizada em dezembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A decisão atende a um pedido do Banco Central e se refere apenas aos depoimentos e à acareação, mantendo o sigilo sobre o inquérito do Banco Master até que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os depoimentos foram colhidos pela delegada da Polícia Federal Janaína Palazzo. Durante a acareação, foram apontadas divergências entre os investigados a respeito dos créditos falsos que o Master repassou ao BRB.

Leia também: Toffoli admite que caso Master pode ser enviado à primeira instância



Os vídeos contendo os depoimentos podem ser acessados por meio do sistema de peticionamento do Supremo. A alta demanda de acesso do material causou instabilidade no sistema e exigiu reforço da equipe técnica do STF.