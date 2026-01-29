CPMI do INSS convoca Vorcaro, dono do Master, para depor

A convocação de Vorcaro foi aprovada na última reunião de 2025 da CPMI - (crédito: Divulgação)

O presidente da Comissão Parlamentar Mista (CPMI) do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), convocou o banqueiro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para depor na investigação de descontos ilegais no órgão responsável pela Previdência Social brasileira. Juntamente com Vorcaro, o ex-presidente do BMG, Luiz Félix Cardamone Neto, também irá depor na comissão, na próxima quinta-feira (05/02).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Comunicamos ao Brasil que Daniel Vorcaro e Luiz Félix Cardamone Neto foram convocados para comparecer nesta quinta-feira, dia 5 de fevereiro, perante a CPMI do INSS”, escreveu Viana, na quarta-feira (28/01), em sua rede social.

O parlamentar afirmou, ainda, que as investigações continuarão utilizando todas as medidas legais, com o intuito de “assegurar que os fatos sejam plenamente esclarecidos diante do povo brasileiro”.

Leia também: Gleisi diz que GDF e governo do Rio de Janeiro têm muito mais a explicar sobre o caso Master

Em relação ao empresário Maurício Camisotti, preso desde setembro por suspeita de participação no esquema de descontos indevidos nas aposentadorias, Viana destaca que a intenção é reverter o habeas corpus, que transforma a presença do indivíduo como opcional, do indicado como um dos maiores articuladores das fraudes.

A convocação de Vorcaro foi aprovada na última reunião de 2025 da CPMI. O colegiado também aprovou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático do dono do Banco Master.

De acordo com o relator da comissão, na época, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), o banqueiro será questionado sobre operações do Master de crédito consignado a aposentados e pensionistas.

Estagiária sob a supervisão de Aline Gouveia*