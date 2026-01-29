Toffoli admite que caso Master pode ser enviado à primeira instância

Segundo nota divulgada pelo seu gabinete, Toffoli explicou que as investigações avançaram com medidas rigorosas para proteger o Sistema Financeiro Nacional - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Dias Toffoli, relator do inquérito sobre as fraudes do Caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF), validou, nesta quinta-feira (29/1), a competência da Corte para supervisionar as investigações que envolvem o Banco Master. O magistrado também afirmou que, ao fim das investigações, será feita a análise do que foi colhido para ele decidir se devolve o caso à primeira instância.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Encerradas as investigações, será possível examinar os casos para eventual remessa às instâncias ordinárias, sem a possibilidade de que se apontem nulidades em razão da não observância do foro por prerrogativa de função ou de violação da ampla defesa e do devido processo legal”, disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A decisão, que teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR), visa evitar futuras nulidades processuais relacionadas ao foro por prerrogativa de função ou violações ao devido processo legal.

Leia também: Banco Central abre investigação interna sobre liquidação do Master

Segundo nota divulgada pelo seu gabinete, Toffoli explicou que as investigações avançaram com medidas rigorosas para proteger o Sistema Financeiro Nacional. Ele cita que, no dia 30 de dezembro de 2025, o Supremo realizou oitivas com presidentes dos bancos envolvidos e o diretor de fiscalização do Banco Central (BC).

O ponto central foi a acareação entre Daniel Vorcaro — dono do Master — e Paulo Henrique Costa — ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) —, considerada necessária para esclarecer divergências nos autos.

“Após o exame do material contido nos autos e com parecer favorável do Procurador-Geral da República, foi julgada parcialmente procedente a reclamação, para reconhecer a competência da Suprema Corte a fim de supervisionar as investigações que envolvem a operação Compliance Zero, decisão contra a qual não foi apresentado recurso”, afirmou o relator.

Após os depoimentos de investigados realizados pela autoridade policial nos dias 26 e 27 de janeiro, foi concedida uma prorrogação de 60 dias para a conclusão do inquérito policial, que corre sob sigilo de Justiça.

Leia também: Gilmar defende Toffoli e critica pressão sobre atuação de ministros do STF

Toffoli rejeitou também todos os pedidos de reconhecimento de nulidades feitos pelos investigados e indeferiu uma proposta de composição amigável (acordo) apresentada pela defesa de Daniel Vorcaro.

O envolvimento do STF teve início no fim de 2025 e se desdobrou a partir do sorteio do magistrado para a relatoria do inquérito, em 28 de novembro. Cerca de uma semana depois, foi determinada a remessa do processo ao Supremo em caráter liminar, mantendo-se as cautelares e o sigilo decretados anteriormente pelo juiz de primeiro grau.

Leia também: As polêmicas de Toffoli no caso Banco Master

No dia 15 de dezembro do ano passado, o relator determinou diligências urgentes e estabeleceu um prazo inicial de 30 dias para a oitiva dos principais investigados e de dirigentes do BC. Já em janeiro, foram realizados novos depoimentos e Toffoli determinou a extensão do prazo de investigação por mais dois meses.

A nota do ministro esclarece ainda que outras operações ligadas ao contexto foram analisadas. “Paralelamente à operação Compliance Zero, outras operações foram encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal, dentre as quais, uma realizada na cidade do Rio de Janeiro, que foi prontamente devolvida à primeira instância.”

“E outra efetivada em São Paulo por determinação da Suprema Corte, trazida ao Supremo Tribunal Federal por iniciativa direta da Procuradoria-Geral da República”, continuou.