Bolsonaro pede para receber visita de Nikolas e de outros parlamentares do PL

Bolsonaro cumpre na Papudinha pena de 27 anos e três meses de prisão por uma tentativa de golpe de Estado - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu, ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (30/1), autorização para as visitas dos deputados federais Nikolas Ferreira (MG) e Sanderson (PL-RS) e dos senadores Carlos Portinho (RJ) e Bruno Bonetti (RJ), todos do PL. O ex-chefe do Planalto está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar no Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como "Papudinha".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O pedido dos advogados ocorre um dia após o ministro Alexandre de Moraes negar a visita do presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, e do senador Magno Malta (PL-ES). O magistrado citou risco às investigações da trama golpista, além de incidentes disciplinares envolvendo o parlamentar — que teria tentado ingressar na unidade sem autorização.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Por outro o lado, Moraes permitiu acompanhamento religioso com padre e liberou caminhadas em áreas externas da cela. Além da família, foram autorizadas visitas de alguns aliados políticos e pessoas indicadas pela defesa, com datas e horários definidos.

Leia também: PF abre processo para apurar faltas injustificadas de Eduardo Bolsonaro

Entre os nomes liberados estão os deputados federais Cabo Gilberto (PL-PB) e Hélio Lopes (PL-RJ), o ex-secretário Luiz Antonio Nabhan Garcia e o senador Wilder Morais (PL-GO).

Bolsonaro está cumprindo a pena de 27 anos e três meses de prisão por uma tentativa de golpe de Estado para se manter no poder mesmo após derrota nas urnas. Ele foi preso em 22 de novembro após violar a tornozeleira eletrônica e descumprir as medidas cautelares impostas pela Justiça. Antes de ir para a Papudinha, estava detido na Superintendência da PF, com disponibilização de atendimento médico em tempo integral.