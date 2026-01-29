Após ruídos no campo da direita, Tarcísio visita Bolsonaro em Brasília

Trata-se do primeiro encontro presencial entre os dois desde que Bolsonaro passou a cumprir pena em regime fechado - (crédito: Platobr)

Em meio às articulações políticas do período pré-eleitoral, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visita nesta quinta-feira (29/1) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Trata-se do primeiro encontro presencial entre os dois desde que Bolsonaro passou a cumprir pena em regime fechado.

A agenda ocorre após uma semana marcada por ruídos dentro do campo conservador. O ex-presidente indicou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como nome da direita para a disputa eleitoral deste ano, movimento que gerou desconforto entre aliados e ampliou especulações sobre o papel de Tarcísio no cenário nacional. O clima se agravou após o cancelamento de uma visita do governador na semana passada, episódio que teve repercussão pública e provocou reações de integrantes da família Bolsonaro.

A visita de hoje é interpretada como um gesto de distensão e tentativa de recomposição política, especialmente após declarações de Flávio Bolsonaro e publicações da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro que alimentaram dúvidas sobre o alinhamento entre o governador paulista e o núcleo bolsonarista.

Nos últimos dias, Tarcísio buscou encerrar especulações sobre uma eventual candidatura presidencial e afirmou que seu projeto político está concentrado na reeleição ao governo de São Paulo, reforçando a intenção de permanecer no comando do Palácio dos Bandeirantes.