Moraes e Dino assistem à final da Supercopa Rei no Mané Garrincha

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Flávio Dino foram vistos lado a lado na tarde deste domingo (1º/2) durante a final da Supercopa Rei, disputada entre Flamengo e Corinthians, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Ambos vestiam camisas do Corinthians e acompanharam a partida em uma área reservada do estádio. O presidente da Camara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), também estava presente no jogo.

O Corinthians conquistou o título de supercampeão do Brasil ao vencer o Flamengo por 2 a 0. Gabriel Paulista abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, enquanto Yuri Alberto garantiu a vitória no último lance da partida.

Além dos magistrados, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), também foi visto em um dos camarotes do estádio, que recebeu o confronto entre os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Torcedor declarado do Corinthians, Alexandre de Moraes costuma marcar presença em jogos do clube paulista. Em 2024, segundo informações do próprio STF, o ministro fez uma contribuição simbólica para a campanha de arrecadação organizada pelo time com o objetivo de quitar dívidas relacionadas à construção do estádio em Itaquera. No ano seguinte, ele também foi visto em um camarote da Neo Química Arena, em São Paulo, horas após ser sancionado com a Lei Magnitsky pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Flávio Dino, por sua vez, apesar de ter escolhido a camisa do Corinthians para acompanhar a decisão, é torcedor do Botafogo. O ministro chegou a ser filmado, durante a festa de seu casamento, comemorando a conquista da Copa Libertadores pelo clube carioca.

A presença conjunta dos ministros em um dos principais eventos do futebol nacional chamou a atenção do público presente e movimentou as redes sociais ao longo do dia.