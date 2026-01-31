Um dia após cirurgia, Lula apresenta evolução satisfatória

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passa por avaliação médica de rotina após cirurgia de catarata, em Brasília - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um dia após passar por cirurgia de catarata no olho esquerdo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou evolução satisfatória no pós-operatório, segundo nota divulgada neste sábado (31/1). A avaliação médica foi realizada em Brasília, durante exame de rotina do primeiro dia após o procedimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Lula passa por cirurgia de catarata no olho esquerdo e recebe alta no mesmo dia

De acordo com o comunicado, Lula “realizou neste sábado, 31 de janeiro, na clínica Mirar Oftalmologia, em Brasília, avaliação de rotina do primeiro dia de pós-operatório da cirurgia de catarata, apresentando evolução satisfatória, com exame oftalmológico dentro do esperado para o período”. Ainda segundo a nota, “o presidente retornará às atividades habituais na segunda-feira (2/1)”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Lula realiza exames e agenda cirurgia de catarata para esta sexta-feira

A cirurgia foi realizada na manhã desta sexta-feira (30/1). O procedimento, considerado de baixa complexidade, ocorreu sem intercorrências, e o presidente recebeu alta hospitalar no mesmo dia.

Leia também: Como é a cirurgia de catarata que Lula foi submetido

Lula chegou ao hospital por volta das 7h30 para a realização da cirurgia. Na véspera, esteve no local para a realização dos exames pré-operatórios exigidos antes da intervenção. A operação foi realizada no CBV Hospital de Olhos, unidade especializada da capital federal.