Um dia após cirurgia, Lula apresenta evolução satisfatória

Presidente passou por procedimento de catarata no olho esquerdo e deve retomar agenda na segunda-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passa por avaliação médica de rotina após cirurgia de catarata, em Brasília - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passa por avaliação médica de rotina após cirurgia de catarata, em Brasília - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um dia após passar por cirurgia de catarata no olho esquerdo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou evolução satisfatória no pós-operatório, segundo nota divulgada neste sábado (31/1). A avaliação médica foi realizada em Brasília, durante exame de rotina do primeiro dia após o procedimento.

De acordo com o comunicado, Lula “realizou neste sábado, 31 de janeiro, na clínica Mirar Oftalmologia, em Brasília, avaliação de rotina do primeiro dia de pós-operatório da cirurgia de catarata, apresentando evolução satisfatória, com exame oftalmológico dentro do esperado para o período”. Ainda segundo a nota, “o presidente retornará às atividades habituais na segunda-feira (2/1)”.

A cirurgia foi realizada na manhã desta sexta-feira (30/1). O procedimento, considerado de baixa complexidade, ocorreu sem intercorrências, e o presidente recebeu alta hospitalar no mesmo dia.

Lula chegou ao hospital por volta das 7h30 para a realização da cirurgia. Na véspera, esteve no local para a realização dos exames pré-operatórios exigidos antes da intervenção. A operação foi realizada no CBV Hospital de Olhos, unidade especializada da capital federal.

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 31/01/2026 13:59
