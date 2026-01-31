Um dia após cirurgia, Lula apresenta evolução satisfatória

Um dia após passar por cirurgia de catarata no olho esquerdo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou evolução satisfatória no pós-operatório, segundo nota divulgada neste sábado (31/1). A avaliação médica foi realizada em Brasília, durante exame de rotina do primeiro dia após o procedimento.
De acordo com o comunicado, Lula “realizou neste sábado, 31 de janeiro, na clínica Mirar Oftalmologia, em Brasília, avaliação de rotina do primeiro dia de pós-operatório da cirurgia de catarata, apresentando evolução satisfatória, com exame oftalmológico dentro do esperado para o período”. Ainda segundo a nota, “o presidente retornará às atividades habituais na segunda-feira (2/1)”.
A cirurgia foi realizada na manhã desta sexta-feira (30/1). O procedimento, considerado de baixa complexidade, ocorreu sem intercorrências, e o presidente recebeu alta hospitalar no mesmo dia.
Lula chegou ao hospital por volta das 7h30 para a realização da cirurgia. Na véspera, esteve no local para a realização dos exames pré-operatórios exigidos antes da intervenção. A operação foi realizada no CBV Hospital de Olhos, unidade especializada da capital federal.
