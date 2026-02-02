Alcolumbre destaca papel do Congresso na abertura do ano Legislativo

Entre os temas que devem mobilizar o Senado está a sabatina de autoridades, com destaque para a indicação de Jorge Messias ao STF - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), abriu nesta segunda-feira (2/2) a sessão solene que marca o início dos trabalhos legislativos de 2026. No discurso, ressaltou o papel institucional do Congresso Nacional como um dos pilares da estabilidade política do país e defendeu o diálogo entre os Poderes e a responsabilidade do Parlamento diante dos desafios econômicos e sociais.

A cerimônia contou com a leitura da mensagem presidencial e reuniu ainda o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), que também discursaram. A sessão simboliza a retomada oficial das atividades após o recesso parlamentar.

O Congresso inicia o ano em um cenário considerado atípico por causa das eleições, período em que tradicionalmente há redução no ritmo das votações. Nesse contexto, Alcolumbre deverá administrar pressões de diferentes frentes: da oposição, que cobra a análise de pautas sensíveis ao governo, e da base governista, interessada em avançar com projetos prioritários do Planalto e indicações para cargos estratégicos.



Entre os temas que devem mobilizar o Senado está a sabatina de autoridades, com destaque para a indicação de Jorge Messias ao STF. A escolha gerou ruídos na relação entre Alcolumbre e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no ano passado, já que o senador defendia o nome do ex-presidente da Casa Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a Corte. O impasse levou o senador a adotar um tom mais crítico em relação ao governo.

Apesar do desgaste anterior, houve uma reaproximação no fim de 2025. Alcolumbre e Lula se reuniram em Brasília, em encontro descrito por aliados como cordial. Integrantes do governo avaliam que, após a conversa, o caminho para a aprovação de Messias ficou menos turbulento. Como gesto político, o presidente também convidou os chefes das duas Casas e líderes partidários para uma reunião informal nesta semana.



Além das pautas de interesse do Executivo, a oposição deve intensificar a pressão por investigações e debates que atinjam o governo e o Judiciário. No Senado, seguem no radar a CPI do INSS, que apura fraudes em descontos aplicados a aposentados e pensionistas, e as discussões sobre a crise envolvendo o Banco Master. Nesse caso, ainda há divergência sobre a criação de uma comissão parlamentar de inquérito específica ou a condução das apurações no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).