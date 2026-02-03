InícioPolítica
Lula lamenta morte de Frei Sérgio, fundador de movimentos agrários: "Vida exemplar"

Em nota, o presidente destacou a atuação do religioso pelo acesso à comida e pela defesa da agricultura familiar. Frei era dirigente do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA)

Lula e Frei Sérgio durante cerimônia ecumênica para celebrar os cinco anos da saída do presidente da prisão. O evento ocorreu em 2024, no Palácio da Alvorada - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta terça-feira (3/2) a morte do Frei Sérgio Antônio Görgen, aos 70 anos. Em nota de pesar, o líder petista lembrou que o religioso o visitou durante seu período preso em Curitiba, e destacou a atuação de Frei Sérgio na luta pelos trabalhadores do campo.

O frei foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), do qual era dirigente, e ainda atuou como deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Até a publicação desta matéria, ainda não haviam sido divulgadas informações sobre o velório ou sobre o enterro. 

“Estou muito triste com a partida de meu grande amigo, Frei Sérgio Antônio Görgen, que faleceu aos seus 70 anos. A fé e as sábias palavras de Frei Sérgio durante suas visitas em Curitiba me ajudaram a atravessar com força e esperança os momentos difíceis da prisão injusta a que fui submetido”, escreveu Lula.

“Ele carregava consigo uma história de vida exemplar. De luta e de sacrifícios pessoais — incluindo greves de fome — para garantir os direitos daqueles que vivem da agricultura familiar”, acrescentou.

Luta pela alimentação

Segundo o presidente Lula, Frei Sérgio dedicou a via a cumprir o ensinamento de Jesus Cristo “dai de comer a quem tem fome”, por sua militância em defesa do acesso a alimentos e da agricultura familiar.

“Lutou pela alimentação do corpo e da alma. E deixa esta vida com sua missão cumprida, que seguirá servindo de exemplo e inspiração a todos nós. Descanse em paz, companheiro”, disse ainda.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 03/02/2026 11:49
