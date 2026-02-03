Lula lamenta morte de Frei Sérgio, fundador de movimentos agrários: "Vida exemplar"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta terça-feira (3/2) a morte do Frei Sérgio Antônio Görgen, aos 70 anos. Em nota de pesar, o líder petista lembrou que o religioso o visitou durante seu período preso em Curitiba, e destacou a atuação de Frei Sérgio na luta pelos trabalhadores do campo.
O frei foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), do qual era dirigente, e ainda atuou como deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Até a publicação desta matéria, ainda não haviam sido divulgadas informações sobre o velório ou sobre o enterro.
“Estou muito triste com a partida de meu grande amigo, Frei Sérgio Antônio Görgen, que faleceu aos seus 70 anos. A fé e as sábias palavras de Frei Sérgio durante suas visitas em Curitiba me ajudaram a atravessar com força e esperança os momentos difíceis da prisão injusta a que fui submetido”, escreveu Lula.
“Ele carregava consigo uma história de vida exemplar. De luta e de sacrifícios pessoais — incluindo greves de fome — para garantir os direitos daqueles que vivem da agricultura familiar”, acrescentou.
Luta pela alimentação
Segundo o presidente Lula, Frei Sérgio dedicou a via a cumprir o ensinamento de Jesus Cristo “dai de comer a quem tem fome”, por sua militância em defesa do acesso a alimentos e da agricultura familiar.
“Lutou pela alimentação do corpo e da alma. E deixa esta vida com sua missão cumprida, que seguirá servindo de exemplo e inspiração a todos nós. Descanse em paz, companheiro”, disse ainda.