Expectativa é "zerar" tarifaço com viagem de Lula, diz Alckmin

Presidente vai a Washington no próximo mês para uma reunião bilateral com Donald Trump. Segundo Alckmin, negociações focam na indústria, ainda sujeita a altas taxas

Segundo Alckmin, grande parte dos produtos da indústria ainda estão sujeitos à taxa de 50% - (crédito: Júlio César Silva/MDIC)
Segundo Alckmin, grande parte dos produtos da indústria ainda estão sujeitos à taxa de 50% - (crédito: Júlio César Silva/MDIC)

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira (3/2) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva espera “zerar” o tarifaço em viagem a Washington, no próximo mês.

De acordo com Alckmin, apesar de haver avanços importantes na redução das tarifas, grande parte da indústria ainda está sujeita a uma taxa de 50%.

“A expectativa é positiva, e muito focada na relação Brasil e Estados Unidos. Já melhorou. Nós tínhamos 37% da exportação brasileira para os EUA agravada pelo tarifaço. Reduziu, e hoje está em 22%”, disse Alckmin em entrevista à TV Globo.

“Já caiu bem o tarifaço, mas a ideia é zerar. Não há razão para ter um tarifaço”, acrescentou o vice-presidente, um dos principais negociadores das tarifas com o governo norte-americano. 

O presidente Lula confirmou que irá a Washington em março para uma reunião com o presidente Donald Trump. Além das tarifas, deve tratar também sobre a situação na Venezuela, após a captura do presidente Nicolás Maduro por tropas norte-americanas, em Caracas.

Foco na indústria

Na entrevista, Alckmin citou ainda que os produtos agropecuários, até o momento, foram os principais beneficiados pela redução nas tarifas.

Trump impôs, inicialmente, uma tarifa de 10% a um grande número de países, como parte do tarifaço no ano passado. Porém, acrescentou uma sobretaxa de 40% sobre o Brasil sob a justificativa de que haveria uma suposta perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Após meses de negociações, produtos como o café, laranja, carne bovina e aeronaves foram isentos das taxas.

“Muita coisa saiu. A ideia agora é focar bastante em alguns produtos agrícolas e muito na indústria, que ainda está com tarifa de 50%”, frisou Alckmin.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 03/02/2026 10:29 / atualizado em 03/02/2026 10:29
