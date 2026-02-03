Lula recebe cartas credenciais de novos embaixadores no Planalto

Os embaixadores foram recepcionados pelos Dragões da Independência no Palácio do Planalto para a entrega das cartas credenciais - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta terça-feira (3/2) as cartas credenciais de nove novos embaixadores no Palácio do Planalto. A solenidade inicia oficialmente a atuação do diplomata como representante de seu país no Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As entregas ocorreram individualmente, a partir das 10h30. Cada embaixador chegou em veículo oficial, com recepção formal pelos Dragões da Independência. Depois, apresentaram sua carta credencial e tiveram breve conversa com o presidente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os novos embaixadores são: Carlos García de Alba (México); Kjetil Elsebutangen (Noruega); Marwan Jebril (Palestina); Eleonora Dimitrova Dimitrova (Bulgára); Alfredo Vásquez Rivera (Guatemala); Andhika Chrisnayudhanto (Indonésia); Eleni Lianidou (Grécia); Isabel Maria Oliveira Brilhante Pedrosa (Portugal); e Alfredo Rafael Saade Vergel (Colômbia).

Segundo o Itamaraty, a credencial diplomática é um documento assinado pelo chefe de Estado do país representado e endereçado ao presidente brasileiro. Ao aceitar a carta, o presidente reconhece que o embaixador designado representa oficialmente sua nação. Antes disso, o diplomata não pode atuar em ações oficiais, mesmo que já tenha sido indicado.

Como praxe, Lula recebe os documentos de forma individual no Planalto. Em outubro passado, porém, decidiu realizar uma cerimônia coletiva com 28 embaixadores no Palácio do Itamaraty devido a uma viagem marcada para a Ásia.