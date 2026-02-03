Esplanada interditada: Vias N1 e L4 terão interdições parciais nesta terça

Motoristas que circulam pela região central de Brasília devem ficar atentos nesta terça-feira (3/2). O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) informou que haverá fechamento parcial das vias N1 e L4, em razão da cerimônia de apresentação das cartas credenciais dos novos embaixadores, que será realizada no Palácio do Planalto.

De acordo com o GSI, a interdição ocorrerá por motivos de segurança e afetará o trecho da via N1 entre a Praça dos Três Poderes e a altura da Estrada Parque das Nações (Via L4). O bloqueio está previsto para começar às 9h30 e seguirá até o término do evento.

A orientação para quem precisar acessar o Palácio do Planalto e seus anexos é utilizar a via N2 como rota alternativa. O órgão recomenda que os condutores redobrem a atenção à sinalização e, se possível, evitem a região durante o período da cerimônia.