Lula recebe Motta e deputados para jantar na Granja do Torto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta quarta-feira (4/2) o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e deputados para um jantar na Granja do Torto. Com tom informal, o encontro visa estreitar a relação do Planalto com a cúpula da Câmara, com votações estratégias e as eleições de outubro no horizonte.

A reunião foi articulada pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, que também participou. Marcaram presença ainda os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

Inicialmente, o Planalto programou que senadores também fossem incluídos no jantar, incluindo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Porém, muitos integrantes da Casa Alta ainda não voltaram a Brasília após o recessos parlamentar, encerrado na segunda-feira (2). Um segundo encontro deve ser realizado após o carnaval. Além de Motta, foram convidados os líderes da base governista e alguns parlamentares do centrão.

Dentre os presentes estão os líderes do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), o líder do PT na Câmara, Pedro Uczai (PT-SC), o líder do MDB, Isnaldo Bulhões (MDB-AL), e o líder do União Brasil, Pedro Lucas (União-MA).

Aproximação

Lula busca uma relação mais tranquila com o Legislativo neste ano, após 2025 marcado por tensões. Projetos como o fim da escala 6x1 e a regulamentação do trabalho por aplicativo são apostas para turbinar a campanha à reeleição em outubro.



O governo se preocupa ainda com o veto presidencial ao Projeto de Lei (PL) da Dosimetria, aprovado no ano passado, que reduz as penas para os condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 e pela tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A oposição se articula para derrubar o veto, enquanto o governo busca mantê-lo.

Por outro lado, parlamentares têm interesse em formar alianças regionais com o governo visando a disputa em suas bases.