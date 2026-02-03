Lula chama Motta e líderes da Câmara para jantar na Granja do Torto

Jantar será apenas com Motta e deputados; Lula deve organizar um segundo encontro com senadores - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá amanhã (4/2) o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e líderes da base governista na Casa para um jantar na Granja do Torto, espécie de casa de campo da Presidência da República.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O encontro será o primeiro do ano, dias após a abertura dos trabalhos legislativos. O líder petista quer alinhar a relação com a cúpula da Câmara e articular a aprovação de pautas importantes para o Executivo, especialmente em ano eleitoral.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Inicialmente, Lula cogitou reunir no mesmo encontro o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e as lideranças da Casa Alta, mas decidiu realizar um segundo jantar no futuro.

O ano passado foi marcado por tensões entre Executivo e Legislativo, com derrotas para o chefe do Executivo em votações importantes, como o decreto que aumentou o IOF. No fim do ano, Motta e Alcolumbre chegaram a cortar o contato, temporariamente, com os líderes do governo. No caso do senador, a tensão ocorreu após indicação do advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), desagradando Alcolumbre.

Prioridades

Neste ano, o presidente Lula quer manter uma relação melhor com o Congresso. Ele já articula apoios para as eleições de outubro, e quer aprovar pautas estratégicas como o fim da escala 6x1. Justamente por conta do pleito, a atividade parlamentar se concentra no primeiro semestre, e o Congresso fica praticamente esvaziado até as eleições.

Em mensagem ao Congresso Nacional entregue ontem (2), durante a cerimônia de abertura do ano legislativo, Lula enumerou as prioridades para o ano. Além do fim da escala 6x1, defendeu a aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e a regulamentação do trabalho por aplicativos.