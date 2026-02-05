Lula confirma ida a Washington para reunião "olho no olho" com Trump

O objetivo da viagem, de acordo com o petista, é promover um diálogo franco entre os dois governos - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou, nesta quinta-feira (5/2), que pretende viajar a Washington, possivelmente na primeira semana de março, para uma conversa direta com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo ele, o encontro deve tratar de interesses comuns e buscar acordos entre as duas maiores democracias do Ocidente.

O petista explicou que a reunião ocorrerá após compromissos internacionais previstos na Índia e na Coreia. O objetivo, de acordo com o presidente, é promover um diálogo franco entre os dois governos. “Nós somos o presidente das duas maiores democracias do Ocidente (...). Nós temos que sentar numa mesa, olhar um no olho do outro”, declarou durante entrevista ao UOL.

O presidente destacou que pretende discutir temas de interesse bilateral, como parcerias industriais, exploração de minerais críticos, investimentos e ampliação das exportações. Ao mesmo tempo, fez uma ressalva: “A única coisa que eu não discuto é a soberania do meu país. Essa é sagrada.”

A viagem já vinha sendo sinalizada pelo próprio Lula. Em declaração anterior, ele afirmou que planeja ir aos Estados Unidos no começo de março para discutir as relações entre os países e fortalecer o multilateralismo.