Lula diz que prioridade na Venezuela é a democracia, não Maduro

O presidente também defendeu a criação de instituições latino-americanas mais fortes e a formação de um bloco regional capaz de atuar de forma conjunta no cenário internacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quinta-feira (5), que a solução para a crise na Venezuela deve partir dos próprios venezuelanos e defendeu maior integração política e econômica entre os países da América Latina. Segundo Lula, ele deixou claro ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que a condução dos rumos da Venezuela não deve ser imposta por atores externos.

“Disse ao presidente Trump: 'quem vai resolver o problema da Venezuela são os venezuelanos. Permitam que eles resolvam os problemas deles. Não sei se a Delcy vai convocar eleições, mas eles (venezuelanos) tem que assumir as responsabilidade”, afirmou o petista em entrevista ao portal Uol. Para Lula, a responsabilidade recai sobre a liderança política da região. “Isso depende de nós, não depende dos Estados Unidos, não depende da Rússia ou da China. Precisamos descolonizar a nossa cabeça”, disse.

Questionado sobre possíveis ações para o retorno do presidente venezuelano Nicolás Maduro e de sua esposa ao país, Lula afirmou que essa não é a principal preocupação. “A preocupação principal é a seguinte: há possibilidade da gente fortalecer a democracia na Venezuela? E o povo na Venezuela, 8,4 milhões de pessoas que estão fora voltar para Venezuela? Há condições de fazer com que a democracia seja efetivamente respeitada na Venezuela e o povo possa participar ativamente?”, declarou. O presidente destacou ainda que a prioridade é "se a gente vai melhorar a vida do povo ou não".

O presidente também defendeu a criação de instituições latino-americanas mais fortes e a formação de um bloco regional capaz de atuar de forma conjunta no cenário internacional. Ele relembrou uma reunião com líderes da região, realizada na Cidade do Panamá, na qual alertou que a falta de integração pode condenar a América Latina “a mais um século de pobreza e esquecimento”.

Lula ainda ressaltou que a América do Sul é uma “zona de paz”, sem armas nucleares, e que o foco da região deve ser o crescimento econômico, o fortalecimento democrático e a melhoria das condições de vida da população. “A América Latina não pode continuar sendo um continente à parte do mundo e pobre”, afirmou.