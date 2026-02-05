Mulher mantida em cárcere privado é resgatada em estado insalubre; veja vídeo

Uma mulher em cárcere privado foi resgatada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na tarde desta quinta-feira (5/2), no Condomínio Privê, em Ceilândia. Após ser mantida por 10 dias na casa do agressor, sofrendo estupros, a vítima conseguiu escapar e abordou uma viatura do 10º Batalhão da PM que patrulhava a Rua 6.
A vítima relatou que o suspeito possuía transtornos mentais, e os vizinhos afirmaram que o morador da residência possuía comportamento agressivo. O homem foi detido dentro da casa, que se encontrava em condições insalubres, junto com uma espingarda caseira e várias armas brancas.
Veja a casa onde a vítima era mantida:
Ambos foram encaminhados à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II, onde foram registrados os crimes de estupro, sequestro e cárcere privado, lesão corporal e posse ilegal de arma de fogo. Questionado, o investigado alegou que a mulher foi para a casa por vontade própria, onde permaneceu por apenas cinco dias, e afirmou não entender a fuga dela, sem motivo aparente.
*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti
