SEQUESTRO

Mulher mantida em cárcere privado é resgatada em estado insalubre; veja vídeo

Vítima ficou mantida por 10 dias no local, onde sofreu abusos diários. Ela fugiu e abordou a PMDF

Durante a prisão do agressor, a polícia apreendeu uma espingarda caseira e várias armas brancas - (crédito: PMDF/Divulgação)
Durante a prisão do agressor, a polícia apreendeu uma espingarda caseira e várias armas brancas - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma mulher em cárcere privado foi resgatada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na tarde desta quinta-feira (5/2), no Condomínio Privê, em Ceilândia. Após ser mantida por 10 dias na casa do agressor, sofrendo estupros, a vítima conseguiu escapar e abordou uma viatura do 10º Batalhão da PM que patrulhava a Rua 6. 

A vítima relatou que o suspeito possuía transtornos mentais, e os vizinhos afirmaram que o morador da residência possuía comportamento agressivo. O homem foi detido dentro da casa, que se encontrava em condições insalubres, junto com uma espingarda caseira e várias armas brancas.

Veja a casa onde a vítima era mantida:

 

Ambos foram encaminhados à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II, onde foram registrados os crimes de estupro, sequestro e cárcere privado, lesão corporal e posse ilegal de arma de fogo. Questionado, o investigado alegou que a mulher foi para a casa por vontade própria, onde permaneceu por apenas cinco dias, e afirmou não entender a fuga dela, sem motivo aparente.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti

Artur Maldaner*

Trabalho e Formação/ Eu Estudante

Jornalista em andamento.

Por Artur Maldaner*
postado em 05/02/2026 19:17
