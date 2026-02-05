Palmeiras alinha últimos detalhes para acertar com Arias

O Palmeiras deu um passo decisivo para concretizar a contratação de Jhon Arias e está muito próximo de selar o acordo com o Wolverhampton para contar com o colombiano a partir de 2026. Com o fim do prazo para o Fluminense exercer o direito de preferência e igualar a oferta alviverde, o negócio entrou na fase final de ajustes contratuais.
A proposta apresentada pelo Palmeiras gira em torno de 25 milhões de euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 154 milhões na cotação atual. O montante foi considerado satisfatório pelo clube inglês, que recusou a tentativa do Fluminense de manter o jogador. Os cariocas ofereceram cerca de 20 milhões de euros, cifra abaixo do que estava estipulado no acordo firmado anteriormente entre as partes.
No contrato de venda de Arias ao Wolverhampton, o Fluminense havia assegurado prioridade em uma eventual recompra, desde que cobrisse propostas superiores. Como não conseguiu alcançar o valor apresentado pelo Verdão, o clube das Laranjeiras acabou deixando o caminho livre para a equipe paulista avançar nas tratativas.
Arias é sonho antigo do Palmeiras
O interesse do Palmeiras no meia-atacante não é recente. A diretoria já havia tentado sua contratação no início da última temporada. Contudo, esbarrou na resistência do Fluminense, que não aceitava negociá-lo com um rival nacional. Na ocasião, Arias acabou se transferindo para o futebol inglês no meio do ano.
Com o Wolverhampton vivendo momento delicado na Premier League, ocupando a última colocação e somando apenas oito pontos em 24 rodadas, o cenário se mostrou favorável para a retomada das conversas. O Palmeiras, então, reabriu o diálogo com o jogador e avançou rapidamente nas negociações.
Aos 28 anos, Jhon Arias disputou 26 partidas na temporada europeia, com dois gols marcados e uma assistência. A expectativa é de que o colombiano assine contrato de quatro anos com o clube paulista, reforçando o projeto do Verdão para os próximos anos.
