Bloco da Anistia estreia no carnaval com música contra Moraes: "Fora Xandão"

O deputado federal Eros Biondini (PL), que é cantor de música gospel, vai comandar o samba com críticas a Alexandre de Moraes: "Fora Xandão (2x), pra moralizar a Justiça e pacificar a nação" - (crédito: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados)

Com o tema Pela paz no Brasil, o Bloco da Anistia promete reunir apoiadores da direita com um trio elétrico em Belo Horizonte, no domingo de carnaval (15/2). Entre os convidados, o sambista "Boca Nervosa" vai interpretar música nova contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o deputado federal Eros Biondini (PL) vai cantar.

Biondini, que é cantor de música gospel católica, revelou em conversa com o jornal Estado de Minas que vai apresentar músicas de autoria própria que, nas palavras dele, “falam da benção de Deus no nosso país”, como o título Terra de Santa Cruz.

Além das canções autorais, o parlamentar, que se declarou pré-candidato ao Senado, contou que também vai incluir no setlist outras músicas mais conhecidas nas vozes de outros cantores, como Chuva de Graça, que ficou conhecida com Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Melo e Frei Gilson.

Segundo Eros, a iniciativa do bloco é importante para abordar temas em alta no cenário político nacional. “Nada mais justo e legítimo do que os movimentos de direita também terem a oportunidade de se manifestarem e participarem”, afirmou.

Fora Xandão

Outro artista confirmado para o trio elétrico é o “Boca Nervosa”, cantor e compositor paulista que se consolidou no samba. Conforme publicações nas redes sociais, o artista deve incorporar à lista de músicas cantadas uma nova composição, batizada de Fora Xandão, que tem como refrão "Fora Xandão (2x), pra moralizar a Justiça e pacificar a nação”.

Em conversa com a reportagem, Boca Nervosa contou que a setlist prevista inclui hits como as músicas “Faz o L, jumento” e “Não é nada meu”, que fez sobre o presidente Lula (PT); “Banco Master”, mais recente lançada; “Acorda Brasil”, criada para a caminhada de Nikolas Ferreira a Brasília e a “Anistia já”, que será a música-tema do bloco.

Segundo ele, o Bloco da Anistia será bom para “acordar as pessoas” e “manter a direita acesa”, com “todo mundo pulando de alegria e se conscientizando”. “Lá atrás, pessoas que fizeram coisas piores, mataram, tiveram anistia. Hoje, pessoas que só queriam reivindicar e buscar respostas por um pleito que não acreditaram têm condenações de 14, 16 anos. Isso ficou muito feio para o Brasil, não podemos deixar normalizar”, afirmou.

Boca Nervosa é ativista político da direita há mais de 30 anos e é pré-candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. À reportagem, comentou que a filiação política ainda não foi definida, mas o partido será escolhido nos próximos dias.

A concentração do Bloco da Anistia será às 10h do domingo de carnaval (15/2), na Praça Marília de Dirceu, no Lourdes, Região Centro-Sul de BH. O trio elétrico tem previsão de sair às 11h e seguirá até a Rua Curitiba, com encerramento previsto para 16h. O coletivo, que é estreante na folia da capital, defende uma “manifestação de verde e amarelo” contra “a injustiça e pela liberdade dos inocentes presos no falso golpe armado pelo consórcio PT-STF”.