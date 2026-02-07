Nikolas sobre campanha de Flávio: "Não estou fazendo parte do planejamento'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que não faz parte do planejamento de uma eventual campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL) e indicou que pretende concentrar sua atuação em Minas Gerais no primeiro turno das eleições de 2026.

A declaração foi dada em entrevista ao podcast Café com Ferri, transmitido pelo YouTube. Ao comentar a possibilidade de se envolver na campanha nacional, o parlamentar disse que não participará da estratégia.

“Não estou fazendo parte do planejamento. No primeiro turno estarei em Minas”, afirmou.

A fala ocorre em meio às articulações do PL para a montagem de palanques estaduais e a definição da estratégia nacional do partido para a disputa presidencial de 2026. Em Minas, o cenário da direita segue em aberto, com diferentes nomes sendo cogitados para a corrida ao governo.

Nikolas chegou a comentar sobre o assunto. O parlamentar afirmou que seu foco está na reeleição para a Câmara e na construção de base política, o que contraria os planos de parte do PL de lançá-lo como candidato ao Executivo mineiro.

A possibilidade de Nikolas entrar na disputa é defendida por setores do partido e pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), dentro da estratégia nacional da sigla de ter candidatos próprios e o número 22 nas urnas em todos os estados. A movimentação, porém, tem gerado incerteza na direita mineira, especialmente entre aliados do vice-governador Mateus Simões (PSD), que tenta se viabilizar como sucessor do governador Romeu Zema (Novo).



“Não vou ser candidato a governador. Descartei essa possibilidade. Qualquer pessoa que estivesse no meu lugar, pensando só em eleições, iria. Mas não estou pensando só em eleição. Para encarar isso, não basta só competência, tem que criar uma base de secretários, deputados estaduais, prefeitos, vereadores”, afirmou.

Em entrevista ao Metrópoles no início da semana, Nikolas voltou a afirmar que será candidato à reeleição para a Câmara e disse que o PL “trabalha para encontrar um candidato em Minas”, declaração que lança dúvidas sobre o apoio automático do partido a Simões.

O deputado também respondeu a críticas de integrantes da direita sobre seu engajamento em pautas do bolsonarismo, como a eventual candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, e afirmou que só participará de um projeto “se souber qual é o plano, a estratégia, o objetivo”, reforçando que Minas será sua prioridade.