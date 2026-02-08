Lula parabeniza Seguro pela vitória em Portugal: "Expressiva"

Lula: "Eleição que se desenvolveu de forma pacífica e representa a vitória da democracia num momento tão importante para a Europa e o mundo" - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para parabenizar o socialista António José Seguro pelo resultado nas eleições presidenciais de Portugal neste domingo (8/2). Lula destacou a "vitória expressiva" do candidato de esquerda contra o ultradireitista André Ventura, do partido Chega, por cerca de 67% a 33%.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Numa eleição que se desenvolveu de forma pacífica e representa a vitória da democracia num momento tão importante para a Europa e o mundo. E consolida a posição de Portugal de apoio ao acordo Mercosul-União Europeia", destaca Lula, no X.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Parabéns a António José Seguro, presidente eleito de Portugal, pela vitória expressiva nas urnas neste domingo (8). Numa eleição que se desenvolveu de forma pacífica e representa a vitória da democracia num momento tão importante para a Europa e o mundo. E consolida a posição de… — Lula (@LulaOficial) February 8, 2026

Lula ainda escreve que o Brasil seguirá trabalhando "em parceria com o presidente eleito e o primeiro-ministro Luís Montenegro pelo fortalecimento das relações bilaterais históricas entre nossos países, em defesa do multilateralismo e do desenvolvimento sustentável".

Em Portugal, o chefe de governo é o primeiro-ministro. Mesmo assim, o presidente tem poder para vetar projetos e até dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Mesmo com a derrota, o partido de André Ventura segue ganhando força no cenário nacional. A nível de comparação, nas eleições de 2021, o candidato do Chega teve apenas 11% do total de votos, contra 33% no pleito deste ano.

