PM dá tapa em mulher durante ocorrência em Florianópolis

Um policial militar foi flagrado dando um tapa no rosto de uma mulher durante uma ocorrência em Florianópolis. O caso ocorreu no sábado (7/2) em Florianópolis, após a Polícia Militar ser acionada por moradores que reclamavam do som alto em uma barbearia, conforme informações do portal g1. As imagens, que mostram a ação dos agentes, viralizaram nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No vídeo, é possível ver ao menos três policiais militares tentando imobilizar uma mulher e um homem dentro do estabelecimento. Em determinado momento, um dos agentes atinge a mulher com um golpe de arma na região das costelas, fazendo com que ela caia no chão junto com o homem e outro policial. Já caída, enquanto o homem é contido com um golpe conhecido como “mata-leão” por um dos agentes, outro policial desfere um tapa no rosto da mulher.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em nota ao g1, o 22º Batalhão da Polícia Militar afirmou que a guarnição foi hostilizada durante a abordagem e que houve resistência e xingamentos. Segundo a corporação, copos de vidro teriam sido arremessados contra os policiais, colocando em risco a integridade física da equipe.

Leia também: Guarda civil morre baleado durante roubo a farmácia em SP

PM é flagrado agredindo uma mulher durante ocorrência em Florianópolis (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A corporação informou ainda que o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu diversas ligações ao longo da tarde relatando o barulho excessivo no local. Em um dos relatos, foi mencionada a possibilidade da presença de pessoas armadas na barbearia.

A corporação afirmou que foi necessário o uso progressivo da força, com emprego de munição não letal e spray de pimenta, para conter a situação e restabelecer a ordem. As imagens da ocorrência geraram repercussão e críticas nas redes sociais. O Correio contatou a PM de Santa Catarina, mas não obteve resposta até o momento da publicação da matéria. O espaço segue aberto.