Tarcísio se ausenta de agendas de Lula e Alckmin em São Paulo

Lados opostos: essa não é a primeira vez que o governador deixa de comparecer a eventos com a presença do presidente em São Paulo - (crédito: Ricardo Stuckert/Presidência e Pablo Jacob/Governo do Estado de SP)
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não acompanhará os compromissos oficiais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) no estado nesta segunda-feira (9/2). A informação foi confirmada pela assessoria do Palácio dos Bandeirantes, que informou não haver previsão de participação do chefe do Executivo paulista em nenhuma das atividades federais programadas para o dia.

De acordo com a agenda oficial, Tarcísio tem apenas uma reunião marcada para o início da noite, às 18h, com o deputado federal Baleia Rossi (MDB), na sede do governo estadual. Enquanto isso, Lula e Alckmin cumprem compromissos conjuntos em São Paulo voltados a iniciativas do governo federal.

Pela manhã, a dupla visitou o Instituto Butantan para conhecer o complexo responsável pela produção de vacinas contra a dengue. Já no período da tarde, seguem para Mauá, no ABC Paulista, onde participam de uma cerimônia de anúncio de investimentos nas áreas de educação e saúde.

A presença do vice-presidente nas agendas ocorre em meio a movimentações políticas relacionadas ao seu futuro eleitoral em São Paulo — tema tratado com discrição por aliados, mas que vem sendo acompanhado de perto nos bastidores.

A ausência de Tarcísio acontece em um contexto de distanciamento político entre o governo estadual e o Palácio do Planalto. Não é a primeira vez que o bolsonarista deixa de comparecer a eventos com a presença do líder petista, o que tem sido interpretado por interlocutores como reflexo das diferenças políticas entre as gestões.

Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 09/02/2026 15:16 / atualizado em 09/02/2026 15:18
