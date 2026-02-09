Tarcísio se ausenta de agendas de Lula e Alckmin em São Paulo

Lados opostos: essa não é a primeira vez que o governador deixa de comparecer a eventos com a presença do presidente em São Paulo - (crédito: Ricardo Stuckert/Presidência e Pablo Jacob/Governo do Estado de SP)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não acompanhará os compromissos oficiais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) no estado nesta segunda-feira (9/2). A informação foi confirmada pela assessoria do Palácio dos Bandeirantes, que informou não haver previsão de participação do chefe do Executivo paulista em nenhuma das atividades federais programadas para o dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com a agenda oficial, Tarcísio tem apenas uma reunião marcada para o início da noite, às 18h, com o deputado federal Baleia Rossi (MDB), na sede do governo estadual. Enquanto isso, Lula e Alckmin cumprem compromissos conjuntos em São Paulo voltados a iniciativas do governo federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Pela manhã, a dupla visitou o Instituto Butantan para conhecer o complexo responsável pela produção de vacinas contra a dengue. Já no período da tarde, seguem para Mauá, no ABC Paulista, onde participam de uma cerimônia de anúncio de investimentos nas áreas de educação e saúde.

A presença do vice-presidente nas agendas ocorre em meio a movimentações políticas relacionadas ao seu futuro eleitoral em São Paulo — tema tratado com discrição por aliados, mas que vem sendo acompanhado de perto nos bastidores.

A ausência de Tarcísio acontece em um contexto de distanciamento político entre o governo estadual e o Palácio do Planalto. Não é a primeira vez que o bolsonarista deixa de comparecer a eventos com a presença do líder petista, o que tem sido interpretado por interlocutores como reflexo das diferenças políticas entre as gestões.