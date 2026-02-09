Ratinho Jr. diz estar animado para disputar Presidência e representar geração millennial

Ratinho Jr. defendeu que políticos nascidos entre as décadas de 1980 e 1990, conhecidos como millennials, precisam assumir mais responsabilidades - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), afirmou nesta segunda-feira (9/2) estar “muito animado” com a possibilidade de disputar a Presidência da República e representar uma nova geração na política brasileira. Cotado pelo PSD para a corrida ao Planalto, ele disse que se sentirá honrado caso o partido decida lançar seu nome.

A declaração foi dada após a fala de abertura no Show Rural, em Cascavel (PR). Segundo Ratinho Jr., a eventual candidatura seria parte de um projeto coletivo da sigla. “Se o partido analisar e tomar a decisão de colocar o meu nome para ser o representante desse time, estou muito animado e vou ficar muito orgulhoso em poder representar a minha geração”, afirmou.

O governador classificou a possibilidade de concorrer ao cargo máximo do país como uma “honra” e reforçou o discurso de renovação política. Para ele, chegou o momento de lideranças mais jovens assumirem maior protagonismo no cenário nacional. “Ter a oportunidade de ser candidato a presidente no país que ama é uma honra para poucos”, disse.

Ratinho Jr. defendeu que políticos nascidos entre as décadas de 1980 e 1990, conhecidos como millennials, precisam assumir mais responsabilidades. “A minha geração não pode mais ficar delegando responsabilidade para as décadas do passado. Eles fizeram a sua parte, e nós agradecemos. Mas chegou o momento de assumirmos a nossa responsabilidade”, declarou.

Ao falar sobre o futuro do país, ele afirmou que o Brasil precisa de uma nova forma de governar. Segundo ele, é necessário substituir discursos prolongados por ações concretas. “Chegou a hora de entrar uma nova geração, um novo jeito de fazer política, com menos discurso e mais ação”, afirmou.

Além de Ratinho Jr., o PSD avalia outros dois nomes para a disputa presidencial: o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. A decisão sobre quem representará o partido deve ser tomada nos próximos meses, após avaliação interna prevista para abril.