Lula anuncia pacote de R$ 82 milhões para educação e saúde no ABC paulista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta segunda-feira (9/2) de uma cerimônia no Paço Municipal de Mauá, no ABC paulista, para anunciar um conjunto de investimentos em educação e saúde que somam mais de R$ 82 milhões. A agenda prevê a implantação de um novo campus do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) e a ampliação da infraestrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

Para a educação, serão destinados R$ 44,8 milhões, via Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), à aquisição e reforma do prédio que abrigará o Campus Mauá do IFSP. A unidade terá capacidade para atender cerca de 1,4 mil estudantes e faz parte da meta do governo federal de criar mais de 100 novos Institutos Federais em todo o país. No IFSP, o investimento total em expansão e consolidação chega a R$ 515,5 milhões.

O imóvel foi comprado em dezembro de 2025 e passa por reformas desde o fim de janeiro para adequação às normas de segurança, acessibilidade e eficiência operacional. Além da estrutura física, o campus receberá equipamentos e mobiliário.

A previsão é que, já no primeiro semestre de 2026, sejam ofertados cursos de qualificação profissional de curta duração, como cidadania inclusiva, autonomia econômica para mulheres, educação ambiental, oratória para professores e formação básica em alvenaria e elétrica predial. Após a autorização definitiva de funcionamento pelo Ministério da Educação — dependente da criação de cargos para docentes e técnicos — a unidade deverá concentrar sua oferta em cursos técnicos integrados ao ensino médio, especialmente nas áreas de controle e processos industriais e de informação e comunicação.

Na área da saúde, o governo federal anunciou R$ 37,4 milhões para o SUS de Mauá, considerado o maior investimento já realizado na infraestrutura sanitária da cidade. O pacote inclui a assinatura da ordem de serviço para construção de uma policlínica e de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS), além da entrega de equipamentos e ambulâncias.

A policlínica, orçada em R$ 30 milhões — sendo R$ 17 milhões para obras e R$ 13 milhões para equipamentos — terá 3,2 mil metros quadrados e contará com salas de ultrassom, tomografia, acolhimento a vítimas de violência, atendimento em saúde mental e espaços de reabilitação. A unidade também atenderá moradores de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra e integra o conjunto de 54 policlínicas selecionadas pelo Novo PAC Saúde.

Já a nova UBS receberá R$ 5,2 milhões e deverá abrigar quatro equipes de Saúde da Família e quatro de Saúde Bucal, reunindo profissionais como médicos, enfermeiros, dentistas e agentes comunitários. A unidade faz parte do plano federal de entregar mais de 2,6 mil estruturas de atenção primária em todo o Brasil.

Durante a cerimônia, também serão entregues 10 conjuntos de equipamentos para as UBSs do município e 11 kits voltados à teleconsulta, iniciativa que busca ampliar a resolutividade da atenção básica e reduzir encaminhamentos para serviços especializados. A região do Grande ABC será contemplada ainda com 34 novas ambulâncias do Samu 192 — quatro delas destinadas a Mauá — em um investimento federal de R$ 10 milhões.

Agora Tem Especialistas

Lula deve visitar também a Carreta da Saúde do programa Agora Tem Especialistas, unidade móvel inaugurada nesta segunda-feira na cidade. Com capacidade para atender até 65 pacientes por dia, o equipamento oferece exames como tomografia e ultrassonografia e atenderá sete municípios da região, contribuindo para reduzir filas do SUS.

Segundo o governo federal, o programa já ajudou a zerar filas para cirurgias de catarata e exames em 15 regiões do país. Atualmente, 47 carretas estão em operação, e a expectativa é chegar a 150 unidades ainda este ano. A cerimônia contará com a presença dos ministros Camilo Santana (Educação) e Alexandre Padilha (Saúde).