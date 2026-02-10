"PT completa 46 anos como síntese das lutas populares e da defesa da democracia", diz Kokay

Para Erika Kokay, luta pelos direitos dos mais oprimidos é a resposta da longevidade política do partido - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) afirmou que a criação do Partido dos Trabalhadores (PT) surgiu como uma síntese das lutas sociais e democráticas do Brasil e com o compromisso de construção de um país mais justo, igualitário e soberano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A declaração foi dada ao Correio, nesta terça-feira (10/2), após sessão solene em homenagem aos 46 anos do partido. O evento aconteceu no Plenário da Câmara dos Deputados e reuniu diversas autoridades, como a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o presidente do PT, Edinho Silva.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Erika ressaltou que o PT não foi criado a partir de modelos tradicionais importados, mas de uma experiência construída a partir da realidade brasileira. “O PT nasce com uma matriz própria. Ele não nasce repetindo a matriz dos partidos comunistas, nem da social-democracia europeia. Ele nasce como síntese de todas as lutas do povo brasileiro”, afirmou.

Ela destacou que a identidade da legenda foi forjada a partir de diferentes movimentos históricos e sociais. “Ele nasce carregando a luta dos quilombos, de Zumbi, a luta dos operários e operárias, de uma igreja progressista, de intelectuais e de pessoas que enfrentaram a ditadura”, disse.

Leia também: Gleisi defende justiça social e redução da jornada de trabalho

Erika Kokay disse ainda que o PT surgiu do enfrentamento à naturalização das desigualdades sociais, acrescentando que o partido surgiu para afirmar que essas condições podem e devem ser transformadas. “O PT nasce para desnaturalizar a fome, para desnaturalizar as desigualdades. Um dos instrumentos mais profundos de dominação é fazer com que as injustiças pareçam naturais.”

Para a deputada, a luta pelos direitos dos mais oprimidos é a resposta da longevidade política do partido e sua presença recorrente no comando do Executivo federal. “Por isso estamos fazendo 46 anos e por isso estamos fazendo 46 anos ocupando a Presidência da República”, frisou a parlamentar.