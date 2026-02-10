PF causa prejuízo de R$ 9,5 bilhões ao crime organizado em 2025

A PF alcançou um índice de solução de 85,25% dos casos, com uma duração média de 452 dias por investigação, levando ao indiciamento de 42.514 pessoas - (crédito: Rovena Rosa / Agência Brasil)

A Polícia Federal (PF) encerrou o ano de 2025 com um balanço expressivo no combate às organizações criminosas, gerando um prejuízo financeiro direto ao crime estimado em R$ 9,5 bilhões. Ao longo do ano, a instituição deflagrou 3.864 operações, que resultaram em 25.997 prisões — incluindo mandados judiciais, flagrantes e grupos de captura — e no cumprimento de 11.605 mandados de busca e apreensão.

O volume de trabalho investigativo demonstrou alta produtividade. No ano passado, foram instaurados 44.091 inquéritos, enquanto 46.552 foram relatados (concluídos). A PF alcançou um índice de solução de 85,25%, com uma duração média de 452 dias por investigação, levando ao indiciamento de 42.514 pessoas.

No âmbito das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs), outras 253 operações resultaram em R$ 169 milhões em descapitalização do crime.

As ações de repressão resultaram na retirada de grandes volumes de ilícitos de circulação. Ao todo, foram apreendidos: 73.181 km de cocaína; 721.163,68 kg de maconha (além de 562.911 kg erradicados); 2.471 armas e 198.113 munições.

No campo digital, a PF realizou 1.171 operações contra crimes cibernéticos, com foco prioritário no combate ao abuso sexual infantojuvenil (1.077 operações), que permitiram o resgate de 114 vítimas e o indiciamento de 2.139 suspeitos.

Já a atuação ambiental e transfronteiriça da corporação resultou na redução de 11,1% no desmatamento da Amazônia Legal e 11,5% do Cerrado. Além disso, 398 dragas e balsas foram apreendidas ou destruídas, e houve cinco desintrusões em terras indígenas.

O ano de 2025 também marcou a inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI) da Amazônia. Ao todo, foram 482 operações fronteiriças realizadas, com 663 prisões e 1.512 indiciados.

A PF atuou fortemente além das fronteiras nacionais, efetuando 81 prisões de foragidos estrangeiros no Brasil e capturando 266 foragidos da Justiça brasileira no exterior. Foram registradas 123 extradições e 13 atos internacionais. No plano interno, foram realizadas 92 operações de combate a crimes eleitorais.

Serviços ao cidadão

A instituição manteve uma vasta gama de serviços administrativos. Em todo 2025, foram 2.588.038 documentos emitidos, além de 36.471.306 registros de controle migratório, 46 milhões de registros biométricos e mais de 22,6 milhões de certidões de antecedentes emitidas via internet.

Em relação aos Colecionadores, Atiradores ou Caçadores (CACs), a PF registrou 1.026.633 novos CACs e fiscalizou mais de 4,5 milhões de armas (entre CACs e defesa pessoal).

Para sustentar essas operações, a polícia contou com um orçamento discricionário de R$ 1,93 bilhão, apresentando uma execução orçamentária quase total de 99,97%. Foram investidos R$ 749 milhões em tecnologia da informação e comunicação.

Concurso

Atualmente, a PF conta com um efetivo total de 14.097 servidores (sendo 12.297 policiais) e possui presença em 36 países. Para o futuro próximo, o balanço indica a abertura de concursos públicos com 2 mil vagas para policiais e 192 para carreira administrativa.

Além disso, houve a expansão da infraestrutura com a criação de novas delegacias em cidades como Feira de Santana, na Bahia, em Itaituba, no Pará, e em Sobral, no Ceará, além da criação da Coordenação-Geral de Fronteiras e do Serviço de Repressão à Criminalidade Violenta no Rio de Janeiro.