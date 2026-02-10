Lula anuncia aporte de R$ 4,6 bilhões para ampliar 11 aeroportos

Aeroporto de Congonhas terá ampliação do terminal de passageiros, do pátio e da área comercial. Obras devem ser concluídas em julho de 2028 - (crédito: Divulgação / Ministério da Infraestrutura)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia amanhã (11/2) um investimento de R$ 4,64 bilhões para a ampliação de modernização de 11 aeroportos. A cerimônia está marcada para as 11h, no Palácio do Planalto.

As obras serão financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (BNDES). Segundo o Executivo, as melhorias vão aumentar a capacidade operacional e a sustentabilidade dos aeroportos. O governo estima ainda a criação de 2 mil empregos diretos e indiretos durante as obras, e 700 novas vagas após a conclusão.

Serão beneficiados aeroportos de quatro estados: São Paulo (Congonhas); Mato Grosso do Sul (Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá); Pará (Santarém, Marabá, Carajás e Altamira); e Minas Gerais (Uberlândia, Uberaba e Montes Claros).

A conclusão das melhorias é prevista para julho deste ano, menos para Congonhas, estimado em julho de 2028. Todos os locais são administrados pela companhia espanhola Aena.

Aeroporto de Congonhas

O maior aporte será em Congonhas, de R$ 2 bilhões. O aeroporto é o segundo mais movimentado do país, e principal centro para voos domésticos em São Paulo. Cerca de 23 milhões de pessoas passam pelo local por ano.

Congonhas receberá um novo terminal de passageiros, aumentando o tamanho de 40 mil m² para 105 mil m². O pátio será ampliado, e as pontes de embarque passarão de 12 para 19. A área comercial, por sua vez, chegará a mais de 20 mil m².

Além de Lula, participam do anúncio, nesta quarta-feira, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, entre outras autoridades.