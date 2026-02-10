InícioPolítica
Transporte aéreo

Lula anuncia aporte de R$ 4,6 bilhões para ampliar 11 aeroportos

Maior investimento, de R$ 2 bilhões, será em Congonhas, um dos principais aeroportos do país. Montante beneficiará também Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul

Aeroporto de Congonhas terá ampliação do terminal de passageiros, do pátio e da área comercial. Obras devem ser concluídas em julho de 2028 - (crédito: Divulgação / Ministério da Infraestrutura)
Aeroporto de Congonhas terá ampliação do terminal de passageiros, do pátio e da área comercial. Obras devem ser concluídas em julho de 2028 - (crédito: Divulgação / Ministério da Infraestrutura)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia amanhã (11/2) um investimento de R$ 4,64 bilhões para a ampliação de modernização de 11 aeroportos. A cerimônia está marcada para as 11h, no Palácio do Planalto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

As obras serão financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (BNDES). Segundo o Executivo, as melhorias vão aumentar a capacidade operacional e a sustentabilidade dos aeroportos. O governo estima ainda a criação de 2 mil empregos diretos e indiretos durante as obras, e 700 novas vagas após a conclusão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Serão beneficiados aeroportos de quatro estados: São Paulo (Congonhas); Mato Grosso do  Sul (Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá); Pará (Santarém, Marabá, Carajás e Altamira); e Minas Gerais (Uberlândia, Uberaba e Montes Claros). 

A conclusão das melhorias é prevista para julho deste ano, menos para Congonhas, estimado em julho de 2028. Todos os locais são administrados pela companhia espanhola Aena.

Aeroporto de Congonhas

O maior aporte será em Congonhas, de R$ 2 bilhões. O aeroporto é o segundo mais movimentado do país, e principal centro para voos domésticos em São Paulo. Cerca de 23 milhões de pessoas passam pelo local por ano. 

Congonhas receberá um novo terminal de passageiros, aumentando o tamanho de 40 mil m² para 105 mil m². O pátio será ampliado, e as pontes de embarque passarão de 12 para 19. A área comercial, por sua vez, chegará a mais de 20 mil m².

Além de Lula, participam do anúncio, nesta quarta-feira, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, entre outras autoridades.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 10/02/2026 16:36 / atualizado em 10/02/2026 16:42
SIGA
x