Jair Renan sobre os 187 dias de Bolsonaro na prisão: "Uma eternidade"

Quarto filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador Jair Renan (PL-SC) foi às redes sociais, nesta terça-feira (10/2), para lamentar a situação enfrentada pelo pai. Após ficar em prisão domiciliar desde agosto, Bolsonaro cumpre pena em regime fechado desde novembro. Primeiro na Superintendência Regional da Polícia Federal e, desde janeiro, na Papudinha, um Batalhão da Polícia Militar ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Por meio de postagem nas redes sociais, Jair Renan também fez críticas à Justiça. De acordo com o filho '04', a decisão por negar ao pai o direito de cumprir o resto da pena de forma domiciliar é "uma injustiça muito grande". De acordo com o caçula, uma eventual decisão de retirar Bolsonaro da Papudinha seria "um gesto humanitário".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Preso há 187 dias, o ex-presidente está "encarcerado de maneira injusta", conforme escreveu o filho. O vereador ainda aproveitou para agradecer os apoiadores pela "energia positiva e orações". "Nós não vamos parar de lutar para que ele volte pra casa e receba o cuidado que precisa. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto", registrou.

Veja o post feito por Jair Renan nas redes sociais:

-Hoje, dia 10 de fevereiro, meu pai completa 187 dias preso. Encarcerado de maneira injusta. Cento e oitenta e sete dias pode parecer pouco tempo para alguns, mas para um homem de 70 anos enfrentando sérias comorbidades, e para nós da família, que estamos aqui fora esperando e… — Jair Renan Bolsonaro (@bolsonaro__jr) February 10, 2026

Confira o texto completo publicado por Jair Renan Bolsonaro:

"Hoje, dia 10 de fevereiro, meu pai completa 187 dias preso. Encarcerado de maneira injusta. Cento e oitenta e sete dias pode parecer pouco tempo para alguns, mas para um homem de 70 anos enfrentando sérias comorbidades, e para nós da família, que estamos aqui fora esperando e rezando, cada minuto desse parece uma eternidade.

Todo mundo conhece o meu pai como aquele cara forte, o Capitão que não se dobra por nada e que inspira milhões de brasileiros com a sua força. Ele é um guerreiro, sempre foi.

Mas a gente precisa falar da realidade: ele já está com 70 anos e a saúde dele exige um controle rigoroso que só quem está perto entende. É importante que as pessoas lembrem que as complicações que ele enfrenta hoje são sequelas daquela facada covarde que ele levou de um ex-integrante do PSOL em 2018. Aquela luta deixou marcas profundas que derivam em problemas de saúde atuais e que não podem ser negligenciados.

A prisão domiciliar vem sendo negada reiteradamente pela Justiça, e isso é uma injustiça muito grande com o meu pai. O que a gente pede não é um favor, é um gesto humanitário. Ele precisa de um cuidado mais atencioso, de um ambiente adequado para tratar suas comorbidades e do convívio com a família para se recuperar. É o direito de um filho poder cuidar do próprio pai com a dignidade que ele merece.

Eu quero agradecer a cada um de vocês que continua mandando energia positiva e orações. Meu pai é um gigante e a força de vocês chega até ele. Nós não vamos parar de lutar para que ele volte pra casa e receba o cuidado que precisa. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto".