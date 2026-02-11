Ministra nomeada por Lula ao TSE vai relatar ação contra desfile em homenagem ao petista

Estela foi nomeada em 2025, após figurar em uma lista tríplice totalmente composta por mulheres feita pelo Supremo - (crédito: Tom Costa/MJSP)

A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Estela Aranha foi sorteada como a relatora da ação apresentada pelo partido Novo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por propaganda eleitoral antecipada durante desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, previsto para ocorrer no próximo domingo (15/2). Ela foi indicada e nomeada pelo próprio petista por meio de lista tríplice enviada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O Novo acionou a corte eleitoral contra o presidente, o Partido dos Trabalhadores e a agremiação, em razão do samba-enredo escolhido para o carnaval de 2026, ano de eleição, intitulado “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”. É pedida a aplicação de multa de R$ 9,65 milhões. Segundo a sigla, o alto valor se deve ao custo econômico total envolvido na ação.

De acordo com a representação apresentada na Justiça Eleitoral, a agremiação faz referência à polarização de 2022; ao uso de jingles ligados a campanhas petistas; à menção ao número do PT; e a expressões que, segundo o partido, equivaleriam a pedido de voto.

O partido alega que as três partes cometem o crime e que o desfile extrapola os limites de uma homenagem cultural, representando uma pré-campanha política de Lula. O samba-enredo também gerou outros questionamentos políticos. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) acionou o Ministério Público Eleitoral para questionar a homenagem.

Estela Aranha faz parte da classe dos juristas do TSE e foi nomeada em 2025, após figurar em uma lista tríplice totalmente composta por mulheres feita pelo Supremo. O tribunal é formado por sete ministros titulares: três são do STF, dois são do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois são oriundos da advocacia, com mandatos de dois anos e que podem ser renovados por mais dois.