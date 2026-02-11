InícioPolítica
Lula anuncia R$ 4,6 bi para ampliar aeroportos; Congonhas recebe R$ 2 bi

Valor será usado para ampliar 11 aeroportos e pretende aumentar fluxo de passageiros de 29 milhões para 40 milhões por ano

Anúncio do valor ocorreu no Palácio do Planalto, mas líder petista decidiu não discursar no evento - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira (11/2) um pacote de investimento federal de R$ 4,6 bilhões em obras de ampliação e modernização em 11 aeroportos. Outros R$ 1,1 bilhão serão aportados pelo banco Santander, totalizando R$ 5,7 bilhões.

Os recursos serão fornecidos por meio de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (BNDES) para a Aena Brasil, concessionária responsável pelos terminais. 

O anúncio foi feito durante cerimônia no Palácio do Planalto, pela manhã. O principal beneficiado será o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, um dos principais do país. O local receberá, sozinho, R$ 2 bilhões em recursos.

“É o maior volume de investimentos no setor de aviação brasileira em projetos de maneira objetiva. Hoje nós estamos anunciando um montante de R$ 5,7 bilhões”, destacou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a jornalistas após o evento. Ele disse ainda que, “nos próximos anos”, o montante investido chegará a R$ 9 bilhões.

“O Brasil tem uma dívida histórica com o  aeroporto de Congonhas, que hoje  é um hub da aviação brasileira A gente sabe a importância que tem sobretudo para o turismo de negócio, e a gente espera que, com esse investimento, a gente possa ter efetivamente um aeroporto de excelência, com muito mais qualidade no atendimento”, enfatizou o ministro.

O projeto inclui um novo terminal de passageiros, aumentando a área dos atuais 40 mil m² para 105 mil m². Serão ampliados também o pátio de aeronaves, o número de pontes de embarque de 12 para 19, e área comercial, que passará de 20 mil m². Em Congonhas, a entrega das obras está prevista para junho de 2028. Nos demais aeroportos, o prazo é de junho de 2026.

Aumento de passageiros

Também serão beneficiados os aeroportos de Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá, em Mato Grosso do Sul; Santarém, Marabá, Carajás e Altamira, no Pará; além de Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, em Minas Gerais.

Segundo o Planalto, os aeroportos movimentam atualmente 29 milhões de passageiros por ano, número que pode chegar a 40 milhões após as obras. A ampliação em Congonhas deverá ser entregue em junho de 2028. Para os demais aeroportos, o prazo é junho de 2026.

Também participaram da solenidade o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e os presidentes do BNDES, Aloizio Mercadante, e da Aena Brasil, Santiago Yus. Lula não discursou.

