Esvaziada em véspera de Carnaval, Câmara reúne 10 deputados em plenário

Com a proximidade do feriado, parlamentares deixaram Brasília e retornaram aos seus estados de origem - (crédito: Vanilson Oliveira/CB/DA.Press)

O plenário da Câmara dos Deputados já apresenta esvaziamento às vésperas do carnaval. Com a proximidade do feriado, parlamentares deixaram Brasília e retornaram aos seus estados de origem, reduzindo a presença em plenário. Na sessão desta desta quarta-feira (11/2), apenas cerca de 10 deputados registraram presença.

Os trabalhos foram conduzidos pelo deputado Otoni de Paula (MDB-RJ), que presidiu a sessão em meio ao baixo quórum. Entre os presentes estavam Erika Kokay (PT-DF), Alberto Fraga (PL-DF), Marcel van Hattem (Novo-RS), Talíria Petrone (PSol-RJ), Luiz Lima (Novo-RJ), entre outros parlamentares.

O carnaval em 2026 será celebrado oficialmente na terça-feira, dia 17 de fevereiro, com ponto facultativo na segunda-feira (16) e na Quarta-Feira de Cinzas (18), até as 14h, conforme prática adotada na administração pública federal. A proximidade das datas contribuiu para a redução da movimentação no Congresso Nacional. O retorno aos trabalhos ficará para a semana seguinte, pós-folia.