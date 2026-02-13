Master: vazamento de reunião no STF gera nova crise entre os ministros

A divulgação da transcrição de diálogos entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) na reunião fechada dessa quinta-feira (12) — que decidiu pela saída do Dias Toffoli da relatoria da investigação do Banco Master — gerou uma nova crise interna na Corte. Nos bastidores, os integrantes falam em desconfiança extrema e requisitam a apuração de quem seria o responsável pelo vazamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As transcrições, reveladas pelo Poder 360, causou desconforto entre os magistrados. Na avaliação deles, apenas os trechos favoráveis a Toffoli e descontextualizados foram vazadas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os diálogos publicados pelo site mostram que sete ministros (Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques) estavam a favor da permanência de Toffoli no caso. Cármen Lúcia e Edson Fachin se colocaram contra.

Leia também: Master: Toffoli sai e Mendonça é relator

Em seguida, após Dino apontar a gravidade da situação no contexto político, Toffoli se convenceu a abrir mão do inquérito.

Procurada pelo Correio, a assessoria de imprensa do STF não se manifestou. Ao jornal Folha de S.Paulo, o ministro negou ter registrado e vazado a reunião. "Eu não gravo e não fico relatando conversa de ministros. Não relato conversas pessoais nem institucionais. Nunca gravei uma conversa na minha vida", disse.

Dias Toffoli deixou, ontem, a relatoria da investigação do Banco Master. A medida foi anunciada em uma nota assinada pelos dez integrantes da Corte após uma reunião que durou mais de três horas. O magistrado era alvo de uma série de questionamentos e acusações de suspeição, que se agravaram depois que o relatório da Polícia Federal, entregue pessoalmente ao presidente do STF, Edson Fachin, mostrou as menções ao então relator no celular periciado do banqueiro Daniel Vorcaro.

No comunicado divulgado pelo STF, os magistrados afirmaram que as decisões anteriores serão mantidas e informaram "não ser caso de cabimento para a arguição de suspeição". Os integrantes expressaram “total apoio” ao magistrado, “respeitando a dignidade de Sua Excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento".



Saiba Mais Política Após vazamento, ministros do STF suspeitam de gravação em reunião

Após vazamento, ministros do STF suspeitam de gravação em reunião Política Planalto orienta ministros a não desfilar em escola que homenageia Lula

Planalto orienta ministros a não desfilar em escola que homenageia Lula Política Novo relator do Master, Mendonça se reúne com PF na tarde desta sexta

