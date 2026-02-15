InícioPolítica
Lula visita Chico Buarque antes de homenagem na Sapucaí

O presidente e a primeira-dama Janja da Silva estiveram nesta tarde (15/2) no apartamento do cantor e de sua mulher, a advogada Carol Proner

"Cultura e democracia andando lado a lado", escreveu Lula sobre a visita - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou neste domingo (15/2) o cantor Chico Buarque, um dos maiores nomes da música brasileira, no Rio de Janeiro. Também participaram do encontro a primeira-dama Janja da Silva e a mulher de Chico, a advogada Carol Proner.

Lula está no Rio de Janeiro desde a manhã de hoje, quando participou da inauguração do Centro de Emergência 24h para crianças e adultos do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá. Agora à noite, ele assiste ao desfile em sua homenagem da escola de samba Acadêmicos de Niterói, na Sapucaí.

"Eu e Janja muito bem recebidos pelos amigos Chico Buarque e Carol Proner. Cultura e democracia andando lado a lado", escreveu o presidente ao publicar nas redes sociais uma foto do encontro.

O cantor tem um apartamento no Rio de Janeiro, mas passa a maior parte do tempo em seu apartamento em Île Saint-Louis, região nobre de Paris.

Chico Buarque e Carol Proner visitaram Lula em São Paulo em dezembro de 2024, quando o presidente se recuperava de uma cirurgia na cabeça, para drenar uma hemorragia interna causada por um acidente doméstico em outubro daquele mesmo ano.

O encontro com Chico Buarque ocorreu poucas horas antes de uma homenagem a Lula na Sapucaí, que contará com a primeira-dama como um dos destaques do desfile. O presidente, ministros e aliados assistirão à apresentação do camarote da Prefeitura do Rio, ao lado de Eduardo Paes (PSD).

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 15/02/2026 21:58 / atualizado em 15/02/2026 21:58
