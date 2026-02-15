Lula visita Chico Buarque antes de homenagem na Sapucaí

"Cultura e democracia andando lado a lado", escreveu Lula sobre a visita - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou neste domingo (15/2) o cantor Chico Buarque, um dos maiores nomes da música brasileira, no Rio de Janeiro. Também participaram do encontro a primeira-dama Janja da Silva e a mulher de Chico, a advogada Carol Proner.

Lula está no Rio de Janeiro desde a manhã de hoje, quando participou da inauguração do Centro de Emergência 24h para crianças e adultos do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá. Agora à noite, ele assiste ao desfile em sua homenagem da escola de samba Acadêmicos de Niterói, na Sapucaí.

"Eu e Janja muito bem recebidos pelos amigos Chico Buarque e Carol Proner. Cultura e democracia andando lado a lado", escreveu o presidente ao publicar nas redes sociais uma foto do encontro.

O cantor tem um apartamento no Rio de Janeiro, mas passa a maior parte do tempo em seu apartamento em Île Saint-Louis, região nobre de Paris.

Chico Buarque e Carol Proner visitaram Lula em São Paulo em dezembro de 2024, quando o presidente se recuperava de uma cirurgia na cabeça, para drenar uma hemorragia interna causada por um acidente doméstico em outubro daquele mesmo ano.

O encontro com Chico Buarque ocorreu poucas horas antes de uma homenagem a Lula na Sapucaí, que contará com a primeira-dama como um dos destaques do desfile. O presidente, ministros e aliados assistirão à apresentação do camarote da Prefeitura do Rio, ao lado de Eduardo Paes (PSD).